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İstanbul terör örgütü PKK'ya operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanması YCWK’nın talimatıyla korsan gösteri yapıp pankart asan, Beyoğlu Belediyesi’ne ait bir adrese de molotof kokteyli atan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:57
İstanbul terör örgütü PKK’ya operasyon: 10 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatıyla 27 Ekim'de Esenyurt'ta pankart astığını, 4 Kasım'da ise, Esenyurt Yenikent Mahallede korsan gösteri yapıldığını belirledi.

KORSAN YÜRÜYÜŞLE AYNI GÜN BEYOĞLU'NDA SALDIRI
Ekipler, çalışmalarını derinleştirince 8 Kasım'da Bağcılar'da düzenlenen korsan gösteri yürüyüşüyle aynı gün Beyoğlu'nda belediyeye ait Yenişehir Semt Konağı'na yönelik düzenlenen molotoflu saldırının da aynı talimatla gerçekleştirdiğini tespit etti.



10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sancaktepe Sarıgazi Erdal Sokak'ta da PKK/KCK lehine slogan atarak havai fişek patlatan grubun da YCWK'nın talimatıyla hareket ettiğini saptayan ekipler, Cumartesi günü İstanbul ve Kars'ta şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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