Eski tip ehliyetleri yenileme süresi yılbaşı olarak açıklanmış, vatandaşlar tüm illerde randevuları doldurmuştu. Bazı vatandaşlar ise randevu bulamamıştı. Oluşan mağduriyet sonrası eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık❗

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.