SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman? Bakanlıktan açıklama geldi!

Eski tip ehliyeti olanlar yenilemek için nüfus müdürlüklerindeki randevuları doldurmuştu. Bazı vatandaşlar ise oluşan yoğun talep nedeniyle randevu dahi bulamamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip ehliyeti yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı. Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Sürücü belgesi nasıl yenilenir? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:54
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman? Bakanlıktan açıklama geldi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski tip ehliyetleri yenileme süresi yılbaşı olarak açıklanmış, vatandaşlar tüm illerde randevuları doldurmuştu. Bazı vatandaşlar ise randevu bulamamıştı. Oluşan mağduriyet sonrası eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık❗

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır ve öncelikle randevu almanız gerekmektedir. Randevunuzu internet üzerinden kolayca alabilir, ardından belirlediğiniz tarihte müdürlüğe giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

* Kimlik belgesi

* Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

* Sürücü sağlık raporu

* Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz

* 1 adet biyometrik fotoğraf

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde:

* *"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına - 2,00 TL

* "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına - 13,00 TL

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde:

* "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına - 230,00 TL

* "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına - 990,00 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Ne kadar ceza isteniyor?
Askeri harekat öncesi arka kapı diplomasisi! Ankara - Şam hattına takoz koyanlar kim? Başkan Erdoğan’dan Esad’a tarihi uyarı
Türk Telekom
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman? Bakanlıktan açıklama geldi!
İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan’dan talimat: Almayan aklı sorgulamak lazım
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını istiyor! Takas + para
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Fenerbahçe’den yeni plan! Talisca olmazsa 2 yıldız gelecek
ASGARİ ÜCRETE %46 ZAM | Brüt ve net ücret tablosu hesaplandı! İşte masadaki rakamlar...
Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca! İrfan Can Kahveci derken...
FETÖ’nün Trump takiyesini günler önce takvim.com.tr yazmıştı! FETÖ evlatlığı Enes Kanter’den itiraf: İstişare edildi yol çizildi
ÖZEL | Mourinho’dan Oğuz Aydın kararı! Göze girmeyi başardı
Çalışmadan emeklilik! Nereye ve nasıl başvurulmalı? Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı
SON DAKİKA