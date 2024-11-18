Askeri harekat öncesi arka kapı diplomasisi! Ankara - Şam hattına takoz koyanlar kim? Başkan Erdoğan’dan Esad’a tarihi uyarı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine askeri harekat düzenlemeye hazırlanıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)





Yine aynı mutabakata göre Münbiç ve Tel Rıfat'taki bütün PKK/YPG'li teröristlerin silahlarıyla birlikte Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğin dışına çıkarılması öngörülüyordu. Ancak bahse konu bölgelerden Türkiye'ye yönelik birçok saldırı ve sızma girişimi oldu. Son olarak TUSAŞ'a düzenlenen kalleş saldırının kaynağı da PKK/YPG/SDG işgali altındaki Suriye toprakları olduğu ortaya çıktı.



Bölgede sözde seçimlerle meşrulaşma çabası ve 'teröristan' kurma faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.



Türkiye, Suriye'nin kuzeyine askeri harekat düzenlemeye hazırlanıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)



MEHMETÇİK VE MİT HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI! KİM KİMLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HEPSİ BELİRLENDİ



Gelinen bu noktada bölgeyi terörden arındıracak, Türkiye'nin güney sınırlarını güvenli hale getirecek bir askeri harekat şart oldu.



Mehmetçik ve MİT hazırlıklarını tamamladı. Bölgede kim var, kim kimle iş birliği içinde, bütün kirli bağlantılar ve hedefler ile teröristlere müdahale yöntemleri detaylarıyla tek tek tespit edildi.

Başkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010) (Takvim.com.tr / Arşiv)



ERDOĞAN'DAN ESAD'A TARİHİ UYARI



Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaptığı "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" çağrısında dikkat çekmekte fayda var.



Ankara, Şam ile normalleşmek için net bir şekilde irade beyan etti. İki ülke arasında normalleşme diplomasisinin tesis edildiği ortamda Erdoğan son olarak "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" dedi.



İsrail ve PKK tehdidine dikkat çeken Erdoğan şu uyarıyı yaptı: Suriye'nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır.

Başkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad (Takvim.com.tr / Arşiv)





ANKARA - ŞAM HATTINDAKİ TAKOZLAR



Ancak Esad, Türkiye'nin uzattığı eli tutmasın diye süreci sabote eden dış unsurlar da mevcut. Vekalet savaşları için PKK'sından DEAŞ'ına terör örgütlerini besleyen emperyal güçler Ankara - Şam yakınlaşmasına takoz oluyor. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasını sürdürebilmesi için Suriye'deki çatışmaları ve terör ortamını körükleyen ülkeler var.



Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş topraklar) hezeyanına kapılan İsrail ise gün aşırı Şam'dan Lazkiye'ye Suriye'nin her yerine bombalar yağdırıyor.



Bu bağlamda Şam'ın aradaki pürüzleri çıkarıp Ankara'nın uzattığı eli tutması hem bölge huzuruna hem ekonomiye hem de terörle mücadeleye büyük katkı sağlayacak.



Başkan Erdoğandan Suriyeye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esede Bölgeyi rahatlatalım mesajı