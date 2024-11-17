G-20 Liderler Zirvesi’nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen

Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.

Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek.

Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek.

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Öte yandan, zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

1- G20 NEDİR?

Resmi adı "Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Zirvesi" olan G20, her yıl düzenlenen ve dünyanın en etkili 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getiren kritik bir zirve.

2- NE ZAMAN KURULDU?

1999 yılındaki Köln Zirvesi'nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington Toplantısı'nda, küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan 20'ler Grubu (G20) resmen ilan edilmiştir.