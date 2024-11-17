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G-20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen

Dünyanın gözü kulağı Brezilya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. 18-19 Kasım'da düzenlenecek zirvenin ana temasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan esintileri var. Erdoğan'ın senelerdir dile getirdiği "Adil dünya" hakikati G-20'ye de ilham oldu.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 12:01 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 12:05
G-20 Liderler Zirvesi’nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti. 18-19 Kasım'da düzenlenecek zirve 19 G20 üyesi ülke ve AB liderliğini ağırlayacak.

Zirve kapsamında şehir merkezinde 8 bin askeri personel görev yapacak.

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DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN DETAYI
Zirvenin ana teması ise dikkat çekici: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen.

G20 Liderler Zirvesi'nin ana temasının, Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" felsefesiyle yola çıkarak 2021 yılında kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabıyla benzer konuyu taşıdığı görüldü.

Başkan Erdoğan'ın kitabı (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan'ın kitabı (Takvim Foto Arşiv)

Erdoğan, kitabında sürdürülebilir ve adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'e düşen görevlere değinir.

Kitapta adaletsizlik, yolsuzluk, mülteci krizi, dünyanın Orta Doğu'da yaşananlara seyirci kalması, uluslararası terörizm ve İslamofobi başta olmak üzere küresel sorunlardan bahsediliyor.

3 ANA OTURUM
Zirvede 3 ana oturum düzenlenecek. Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak.

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Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek.

Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak.

Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.

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Öte yandan, zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

1- G20 NEDİR?
Resmi adı "Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Zirvesi" olan G20, her yıl düzenlenen ve dünyanın en etkili 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getiren kritik bir zirve.

2- NE ZAMAN KURULDU?
1999 yılındaki Köln Zirvesi'nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington Toplantısı'nda, küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan 20'ler Grubu (G20) resmen ilan edilmiştir.

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3-G20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?
ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve grubun 20'nci üyesi Avrupa Birliği.

Bu ülkelerin yanı sıra, üye olmamakla birlikte uluslararası bazı kuruluşlar da katılıyor. Bu kuruluşlar:

Uluslararası Para Fonu (İMF) Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)

4- G20 NEDEN ÖNEMLİ?
G20 içerisinde sayılan ülkeler;
- Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85'ini
- Dünya nüfusunun yüzde 66'sını
- Uluslararası ticaretin yüzde 75'ini
- Uluslararası yatırımın yüzde 80'ini temsil ediyor.

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