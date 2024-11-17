Son dakika: MİT’ten PKK’nın Portekiz yapılanmasına darbe! Serdar Tunagür yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ! EN UYGUN ANDA ENSELENDİ...



Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagör'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.



Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.