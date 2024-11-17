Son dakika: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör temizliği! 8 PKK/YPG’li gebertildi

Türkiye, güney sınırlarında yer alan PKK/YPG işgali altındaki topraklarda bir "teröristan" kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da "İnşallah önümüzdeki dönemde teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekatın işaret fişeğini attı.
UFUKTA HAREKAT VAR
Erdoğan, Riyad ve Bakü dönüşü de "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı da "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır" duyurusunu yaparak 'kararlılık' sinyali verdi.
Peşi sıra gelen "harekat" açıklamalarının etkileri sürerken Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri terörden arındırma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
PKK darbe üstüne darbe vuruluyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
HAREKAT ÖNCESİ SAHA TEMİZLİĞİ
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.