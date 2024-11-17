SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tütünden sonra alkolü de mercek altına aldı! Vergi kaçıranlara af yok

Vergi kaçıranlara yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda alkollü içecek imalatı yapan firmalar mercek altına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 13:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı tütünden sonra alkolü de mercek altına aldı! Vergi kaçıranlara af yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütünün ardından şimdi de alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

ÖNCE TÜTÜN SONRA ALKOL MERCEK ALTINDA
Bakanlık, tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından gözünü alkollü içecek imalatı yapan firmalara çevirdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ekipler, yaz aylarında sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde eş zamanlı fiili sayım yapmıştı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışması başlattı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Tütün ve alkollü içecek sektöründe fiili envanter çalışmasıyla bu yıl stokları sayılan şirketler çoğunlukla büyük mükelleflerden oluştu. Bu şirketlerin ciro toplamının yaklaşık 100 milyar lira hacme sahip olduğu belirlendi.

TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERİLERİNDEN FAYDALANILDI

Denetimlerde, sektördeki kayıt dışı alım ve satım yapılması, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmemesi gibi sebeplerle ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ile diğer vergiler yönünden oluşan muhtemel vergi kayıp ve kaçağının varlığı araştırılıyor.

Çalışmalar sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından alınan verilerden de yararlanıldı. Sayım yapılan riskli mükelleflerin belirlenmesinde bu veriler de dikkate alındı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yürütülen mücadele kapsamında saha çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak. Tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT’ten PKK’nın Portekiz yapılanmasına darbe! Serdar Tunagür yakalandı
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
G-20 Liderler Zirvesi’nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi’nde ne konuştu?
Yasadışı bahse hapis cezası! AK Parti ve Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! 10. Yargı paketiyle Meclis’e sunulacak
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
Donald Trump LGBT’yi bitirme sözünü tutacak mı? Elon Musk ve David Vance ile sapkınlığa neşter mi geliyor?
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
CHP’nin ’DEM’i Kandil... İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti! Kasrı Kanco’da demokrasi tiyatrosu | Bahçeli’nin dikkat çektiği hakikat
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika
SON DAKİKA