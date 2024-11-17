FETÖ’cü Enes Kanter, Donald Trump’ın seçim zaferini kutladığı davete katıldı!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim zaferini kutladığı Florida Palm Beach'teki malikanesi Mara Lago'daki etkinliğe FETÖ'cü isimlerden Enes Kanter'i de davet etti.

Trump ve FETÖ'cü Kanter'in samimi tavırları dikkat çekti. Trump, düzenlediği zafer etkinliği sırasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan FETÖ'cü Enes Kanter ile bir araya geldi.

Videoda Trump'ın FETÖ'cü Enes Kanter'i davet ettiği ve teşekkür ettiği görülüyor. Trump'ın FETÖ'cü Kanter'e "Sen muhteşemsin" dediği duyuluyor. FETÖ'cü Enes Kanter, Amerika'dan yaklaşık 10 sporcunun davet edildiği gecede Elon Musk ile de görüştü.