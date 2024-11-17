Başkan Erdoğan Brezilya’daki G-20 zirvesine katılıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19'uncusu düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'daki Rio de Janeiro'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır" ifadesini kullandı.