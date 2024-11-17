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Teğmenlerin kılıçlı korsan yeminine tebligat!

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atması ve kılıçlı yeminleri tartışma konusu olmuş ve haklarında işlem başlatılmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Teğmenlerin kılıçlı korsan yeminine tebligat!

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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TV100 yayınında bölüm birincisi ve alay kıdemlisi olan teğmenlere "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerine ilişkin tebligatın ulaştırıldığını belirtti. Tebligatta "TSK'nın itibarına zarar verecek tutum ve davranışlarla ilgili" TSK disiplin kanunun 20. maddesine atıf yapıldığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını söylemişti.

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