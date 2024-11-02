İkinci listede kimler var? (Takvim.com.tr / Arşiv) Yani borç içinde faal olanların oranı sadece yüzde 12.4. Yayımlanan listelerde 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatların bulunduğu ilk listede 1 milyar 265 milyon 539 bin 269 lirayla Yurtpet Akaryakıt birinci sırada. 740 milyon 699 bin 196 lirayla Mir Kıym. Mad. ikinci sırada. 603 milyon 831 bin 261 lirayla Ospet Petrolcülük üçüncü sırada.

Vergi hesaplama (AA) TÜTÜNCÜLER VE AKARYAKITÇILAR ZİRVEDE

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükelleflerin yer aldığı diğer listesinde ise 3 milyar 23 milyon 325 bin 428 lirayla Türktab Tütün Mamülleri A.Ş. ilk sırada. 2 milyar 449 milyon 525 bin 198 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. ikinci sırada, 2 milyar 255 milyon 26 bin 863 lirayla Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. üçüncü sırada bulunuyor. LİSTELER

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle: Sıra no Vergi dairesi Unvan Borç miktarı (TL) 1 Halkalı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ 3.023.325.248,07 2 Anadolu Kurumlar Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. 2.449.525.198,07 3 Uluçınar Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül.San.Tic.Ltd.Şti. 2.255.026.863,18 4 Anadolu Kurumlar Bospet Petrol Ürünleri Ticaret AŞ 2.147.220.120,98 5 Başkent Medıcal Broker Sağlık ve Yazılım AŞ 2.060.831.839,65 6 Uray European Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ 2.053.516.903,17 7 Gökalp Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ 2.039.948.338,99 8 Göztepe Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi 2.029.053.503,89 9 Kahramankazan Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic.Ltd.Şti. 2.026.941.128,77 10 Alemdağ K Kervan Yapı Orman Ürünleri Peyzaj ve Demir Çelik AŞ 1.968.086.979,56 Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin liste ise şöyle: Sıra no Vergi dairesi Unvan/Ad-Soyad Borç miktarı (TL) 1 Çamlıca İhtisas Yurtpet Akar Yakıt Lpg Dağıtım Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 1.265.539.269,00 2 Hocapaşa Mir Kıym. Mad. Ve Taş. Paz. İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti. 740.699.196,61 3 Düziçi Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 603.831.261,41 4 Karşıyaka Öztürk Fth Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 526.007.902,97 5 Tepecik Yuse Petrolcülük İnşaat Orman Ürünleri ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 490.323.145,23 6 Bornova Öztürk Fth Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 456.235.756,01 7 Dikimevi Hakan Balıkçı 451.414.531,35 8 Kadıköy Akpınar 2022 Cam Metal Alüminyum İnşaat Plastik Ham Maddeleri Lojistik Ticaret Ltd. Şti. 439.673.804,37 9 Beşiktaş Bcy Metal Elektrik İnşaat Mobilya Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 427.779.774,29 10 5Ocak Öztürk Dç Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ 395.045.157,10 CHP'Sİ FETÖ'CÜSÜ UZAN'I AYNI LİSTEDE BULUŞTU

Öte yandan "Yüz"süzler listesinde yer alan isimler ve kurumlar da manidar bulundu. Cem Uzan listede! (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

Cem Uzan, (907.5 milyon), FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı (534.6 milyon) CHP'li Ataşehir (425.1 milyon), Beşiktaş,(310 milyon) Beylikdüzü (185.5 milyon) ve Bodrum Belediyeleri (242.2 milyon) de listede yer aldı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı listede yer aldı (Ekran Görüntüsü Takvim.com.tr) Listede yer alan isimlerden ilk 100'ü şöyle:

İŞTE EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu) 1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL 293 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 1/A Bölümü ve 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği'ne göre 01/06/2023 ile 31/05/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5.000.000-TL'yi aşan tarhiyatlar listelenmektedir:





31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi 1- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2- Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL 293 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 1/B Bölümü ve 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği'ne göre 31/12/2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/09/2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5.000.000-TL'yi aşan borçlu mükellefler listelenmektedir:

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36 BİN 806 MÜKELLEF VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sabah saatlerinde yaptığı açıklamada devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin ilan edileceğini belirterek, "Bu mükelleflerin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

Bakan Şimşek, devlete vergi borcu olanları açıklama kararı aldıklarını anımsatarak, 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edileceğini bildirdi. Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. "BUNLAR YA İFLAS ETMİŞ YA DA HİÇBİR MAL VARLIĞI BULUNMAYAN İŞLETMELER"

Şimşek, "kesinleşen tarhiyatlar" listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 53 milyar lira olduğunu aktararak, "Bu mükelleflerin 419'u gerçek kişi, 2 bin 45'i tüzel kişi. Listede yer alan mükelleflerin 299'u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1'ini oluşturuyor. Bunlar adına kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar lirayı buluyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Bunlar adına kesinleşen vergi ve cezalar ise 46,6 milyar lira oldu." diye konuştu.