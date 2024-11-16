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Maskeli terör yandaşları Bağcılar’da polis ekiplerine taşla saldırdı

Bağcılar'da, çöp konteynerleriyle yolu kapatarak izinsiz gösteri yapan bir grup terör yandaşı, polis ekiplerine taşla saldırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 00:36
Maskeli terör yandaşları Bağcılar’da polis ekiplerine taşla saldırdı

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Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları belirlenen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşla saldırdı.

Terör sempatizanları Bağcılarda polise saldırdı (Fotoğraf: AA)Terör sempatizanları Bağcılarda polise saldırdı (Fotoğraf: AA)

Olay sırasında, gruptan çevreye molotof ve el yapımı patlayıcı atıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından saldırganlar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bir ekip otosunda hasar oluştu. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Bağcılar'da korsan gösteri: Maskeli grup polis otosuna taşla saldırdı

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