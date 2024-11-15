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İşte Narin Güran'in abisi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk! Fotoğraf ilk kez A Haber'de!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu sanık ağabey Enes Güran hakkında flaş gelişme yaşandı. Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk ilk kez A Haber'de görüntülendi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 00:31 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:04
İşte Narin Güran’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk! Fotoğraf ilk kez A Haber’de!

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu aranmaya devam ediyor.

ABİNİN KOLUNDAKİ İZLER NARİN'E AİT ÇIKMAMIŞTI
Soruşturma kapsamında tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve sırtındaki tırnak izleri ise kafaları karıştırmıştı. İlk olarak diş izlerinin Narin'e ait olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlatıldı ancak tespit yapılamadı.

İşte Narin Güran'in abisi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi!

Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmemi istemediğim için kolumu üzerine kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerime ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı." İfadelerini kullanmıştı.

Kalabalık insan grubu görüntülendi

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

İŞTE ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ!
İkinci duruşmaya sayılı günler kala Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.

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Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? O bölge ilk kez görüntülendi

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

İşte Enes Güran'ın kolundaki o ısırık izi ve gözündeki morluk

Enes Güran'ın gözündeki morluk. (Takvim.com.tr / Arşiv)Enes Güran'ın gözündeki morluk. (Takvim.com.tr / Arşiv)

TARLADA OLDU DEMİŞTİ
Ağabey Enes gözündeki morluğun mısır tarlasında mısır çarpması sonucu oluştuğunu dile getirmişti.

Öte yandan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek adli tıp raporuna dair yeni bir bilgiye ulaştığını ifade etti. Şimşek, "Narin'in boynundaki kıkırdaklarda kırılma varmış. Boynunun arkasındaki kıkırdak kırılmış. Büyük ihtimalle iki elle tutulup sıkılma söz konusu." ifadelerini kullandı.

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