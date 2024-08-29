Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Kuyuda yoğunlaşan çalışmalar

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamıyor.
Esrarengiz olay 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Kur'an Kursu'na giden 8 yaşındaki Narin Güran birden ortadan kayboldu. Narin kaybolmasının ardından paniğe kapılan ailesi soluğu poliste aldı.
Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.
Soruşturma kapsamında kayıp kızın ağabeyi Enes Güral'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Güral'ın kolunda sırık izi bulunduğu ortaya çıktı. Abinin ifadesinde "İzi kendim yaptım" dediği öğrenildi. İşte yaşanan tüm gelişmeler...
Adli Tıp kaynakları, Narin ağabeyinin kolunda iki ısırık olduğunu açıkladı. Isırık izlerinden birinin şüpheliye ait olduğu diğerin ise Narin'e ait olduğu düşünüüyor. Diyarbakır'a sevk edilen Enes G'nin sonuçlar çıkana kadar Diyarbakır'da gözaltında kalacağı belirtildi .Olayla ilgili basın açıklamasının yapılacağı öğrenildi.
2,5 SAATLİK BOŞLUKTA NEREDEYDİ?
Narin kaybolmasının ardından ortaya çıkan 2,5 saatlik boşluk detayı ise dikkat çekti.
Narin'in Çarşamba günü 15.15'te eve gittiği öğrenilirken, ailesinin Narin'in eve girmediğini söylediği iddia edildi.
Narin'in amcasının ise 17.40'ta bizim eve gelip kuzenlerini sormuş dediği belirlendi.
15.15 ile 17.40 arasında olan 2.5 saatlik boşlukta küçük kızın ne yaptığı ise bilinmiyor.
Köyden 16 yaşlarındaki bir gencin jandarmada verdiği bilgiler ise oldukça önemliydi.
Genç, Narin'i 18:40 civarında köyün içindeki çeşmenin yanında gördüğünü ifade etti.
Özel ekiplerin dün gece birkaç yere ani baskınlar yaptığı öğrenildi. Enes Güran'ın ısırıktan sonra 3 defa banyo yaptığı tespit edildi.
Bölgeden canlı yayın yapan Sinan Yılmaz, Narin'in ailesinin tekrar karakola gittiğini de açıkladı. Yılmaz "Bu bilgi yakınları tarafında bizimle paylaşıldı. Ailenin ifadesine tekrardan başvuruluyor." dedi.
DNA İZİ BULUNABİLECEK Mİ?
Emekli Cinayet ve Kayıp Şahıslar Dedektifi Savaş Kurtbaba, A Haber canlı yayınında DNA'nın tespit edilip edilmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Kurtbaba, "2003 yılında diş izinden bir cinayet çözmüştüm. Enes'in ısırık izinden sonra banyo yapması DNA'nın belirlenmesini zorlaştırabilir. Ancak bu bölgenin fotoğrafları çekilerek diş kalıpları çıkarılabilir. E Nabiz'da çocukların diş kalıpları bulunuyor. Herkesin diş izi parmak izi gibi farklıdır. Burası olduğu gibi Narin'in yaşadığı bir mahalle. Hepsi akrabalardan oluşmuş bir mahalle. Babası Narin'in çok akıllı olduğunu söylüyor biz de kamera görüntülerine baktığız zaman Narin'in zekasını görebiliyoruz. Narin'i dışardan biri gelip kolundan tutup bir yere götüremez. Yabancı biri bunu yapamaz ama akrabası ağabeyi kardeşi bir yakını bunu yapabilir. Dışarıdan birilerinin gelip bunu yapması mümkün değil. Ben bu olasılığı imkansız olarak görüyorum. Yabancı biri bu bölgeye gelse anında dikkat çeker. Bu işi yakınlarda bakmak gerekir. Çocuk kayıpları çok önemlidir ve yeni genelge ile anında işlem başlayacak. İfadelerden önce hemen bölgede arama yapmak gerekir. Narin bölgeyi çok iyi biliyor orada yaşıyor tehlikeli bölgelere gitmez ancak birileri oraya götürmüş olabilir. Ancak bu yabancı biri değil yakınlardan biridir. Şu anda benim açımdan herkes şüphelidir. Annesi, babası, kardeşi veya amcası kim olursa olsun şüphelidir. Bu tür arama çalışmaların da kötüden iyiye gitmek zorundayız. Hızlı sonuç almak için bunu yapmak zorundayız. Aslında ilk etapta hemen arama kararları çıkarılıp tüm evlerin aranması gerekirdi. Bu tarz kayıplarda kritik süre 2 ila 5 gün arasıdır. Şu anda bu süre aşıldı. Artık her dakika kötü senaryo kendimizi hazırlamak zorundayız. Bu da bir olasılık. Arama çalışmalarını yürüten komutanımız iyi niyetle sağ bulmak istediklerini söylüyor ama kritik bir süreçteyiz. Ancak bundan önceki emsal örnekler bize kötüyü gösteriyor. Biz de inşallah Narin'in sağ olarak bulunmasını istiyoruz. Bugün veya yarın olayın çözülebileceğine inanıyorum" dedi.
Soruşturma kapsamında kayıp kızın ağabeyi Enes Güral'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Güral'ın kolunda sırık izi bulunduğu ortaya çıktı. Abinin ifadesinde "İzi kendim yaptım" dediği öğrenildi.