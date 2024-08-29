Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Kuyuda yoğunlaşan çalışmalar

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ: DİŞ KALIBI ALINABİLİR

DNA İZİ BULUNABİLECEK Mİ?

Emekli Cinayet ve Kayıp Şahıslar Dedektifi Savaş Kurtbaba, A Haber canlı yayınında DNA'nın tespit edilip edilmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurtbaba, "2003 yılında diş izinden bir cinayet çözmüştüm. Enes'in ısırık izinden sonra banyo yapması DNA'nın belirlenmesini zorlaştırabilir. Ancak bu bölgenin fotoğrafları çekilerek diş kalıpları çıkarılabilir. E Nabiz'da çocukların diş kalıpları bulunuyor. Herkesin diş izi parmak izi gibi farklıdır. Burası olduğu gibi Narin'in yaşadığı bir mahalle. Hepsi akrabalardan oluşmuş bir mahalle. Babası Narin'in çok akıllı olduğunu söylüyor biz de kamera görüntülerine baktığız zaman Narin'in zekasını görebiliyoruz. Narin'i dışardan biri gelip kolundan tutup bir yere götüremez. Yabancı biri bunu yapamaz ama akrabası ağabeyi kardeşi bir yakını bunu yapabilir. Dışarıdan birilerinin gelip bunu yapması mümkün değil. Ben bu olasılığı imkansız olarak görüyorum. Yabancı biri bu bölgeye gelse anında dikkat çeker. Bu işi yakınlarda bakmak gerekir. Çocuk kayıpları çok önemlidir ve yeni genelge ile anında işlem başlayacak. İfadelerden önce hemen bölgede arama yapmak gerekir. Narin bölgeyi çok iyi biliyor orada yaşıyor tehlikeli bölgelere gitmez ancak birileri oraya götürmüş olabilir. Ancak bu yabancı biri değil yakınlardan biridir. Şu anda benim açımdan herkes şüphelidir. Annesi, babası, kardeşi veya amcası kim olursa olsun şüphelidir. Bu tür arama çalışmaların da kötüden iyiye gitmek zorundayız. Hızlı sonuç almak için bunu yapmak zorundayız. Aslında ilk etapta hemen arama kararları çıkarılıp tüm evlerin aranması gerekirdi. Bu tarz kayıplarda kritik süre 2 ila 5 gün arasıdır. Şu anda bu süre aşıldı. Artık her dakika kötü senaryo kendimizi hazırlamak zorundayız. Bu da bir olasılık. Arama çalışmalarını yürüten komutanımız iyi niyetle sağ bulmak istediklerini söylüyor ama kritik bir süreçteyiz. Ancak bundan önceki emsal örnekler bize kötüyü gösteriyor. Biz de inşallah Narin'in sağ olarak bulunmasını istiyoruz. Bugün veya yarın olayın çözülebileceğine inanıyorum" dedi.