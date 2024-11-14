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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi işbirliği!

Filistin'in Ramallah şehrinde 24 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu mutabakat zaptı ile kolluk eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 02:35 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 02:35
Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi işbirliği!

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Filistin'in Ramallah şehrinde 24 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Filistin arasında anlaşma Resmi Gazete'de!Türkiye ile Filistin arasında anlaşma Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı mutabakat zaptı, kolluk eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Taraflar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "eğitim ihtiyaç analizi" çalışması yapacak ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek.

Türkiye ile Filistin arasında anlaşma Resmi Gazete'de!.Türkiye ile Filistin arasında anlaşma Resmi Gazete'de!.

KOORDİNASYON İKİ ÜLKENİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA
Anlaşma çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumlarında kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim hizmetleri sunulacak. Mutabakatın uygulanmasında koordinasyon görevi ise Türkiye ve Filistin İçişleri bakanlıklarına verildi.

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