Batman’da polise taş ve molotof atan terör sempatizanları tutuklandı

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan Demokratik Bölgeler Partisi (DEM) yönetimindeki belediyelere kayyum atamaları devam ediyor. Batman Belediyesi'nde DEM Partili Başkan Gülistan Sönük görevden alınırken, İçişleri Bakanlığı, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp'i kayyum olarak atadı.

Batman 'da kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla sokaklara çıkan terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları terörize etti. Huzursuzluk çıkarmaya yönelik eylemler gerçekleştiren terör yandaşları, güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Olaylara karışan şahıslar, polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

5 terör sempatizanı tutuklandı (Fotoğraf: AA)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylara karıştığı belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ve terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası süren eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından, DEM Partisi'nin çağrılarıyla yaşanan terör olayları devam ediyor.

253 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da bölgede izinsiz gösteri yapan ve polise saldıran 253 kişinin yakalandığı bildirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."