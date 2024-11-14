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İşte Narin Güran'in abisi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi! Fotoğraf ilk kez A Haber'de!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu sanık ağabey Enes Güran hakkında flaş gelişme yaşandı. Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ilk kez A Haber'de görüntülendi. İşte Enes Güran'ın kolundaki o ısırık izi!

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 00:31 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 00:33
İşte Narin Güran’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi! Fotoğraf ilk kez A Haber’de!

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu aranmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve sırtındaki tırnak izleri ise kafaları karıştırmıştı. İlk olarak diş izlerinin Narin'e ait olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlatıldı ancak tespit yapılamadı.

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İŞTE ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ!
Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ilk kez A Haber'de görüntülendi.

İşte Enes Güran'ın kolundaki o ısırık izi.

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