Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti! Beştepe’de 65 dakikalık kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)



BAHÇELİ: PKK İÇİN SON YAKLAŞMIŞTIR



MHP lideri Devlet Bahçeli de "Önümüzdeki süreçte ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akıbettir. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek, milli beka meselesidir" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN