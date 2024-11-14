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Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti! Beştepe'de 65 dakikalık kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi saat 17:50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi 65 dakika sürdü.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:43 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 19:50
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti! Beştepe’de 65 dakikalık kritik görüşme

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Ankara bugün sürpriz bir zirveye ev sahipliği yaptı.

Beştepe'de kritik zirve (AA)Beştepe'de kritik zirve (AA)



Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 17.50'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti (X)Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti (X)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

65 DAKİKA SÜRDÜ
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi 65 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

İKİ İSİM EN SON EKİM AYINDA GÖRÜŞMÜŞTÜ!
Başkan Erdoğan geçtiğimiz Ekim ayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, kritik görüşme 45 dakika sürmüştü.

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek


ANA GÜNDEM TERÖRLE MÜCADELE

Cumhur İttifakı'nın iki liderinin "Terörsüz Türkiye" adımları, "İç cepheyi sağlam tutma" girişimleri, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası kara harekatı ve kayyum gibi konuları masaya yatırması bekleniyor.

Başkan Erdoğandan Suriyeye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esede Bölgeyi rahatlatalım mesajıBaşkan Erdoğandan Suriyeye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esede Bölgeyi rahatlatalım mesajı


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE HAREKAT SİNYALİ

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım'da "İnşallah önümüzdeki dönemde teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekatın işaret fişeğini atmıştı.


Erdoğan, Riyad ve Bakü dönüşü uçakta "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" sözleriyle 'kararlıklık' mesajı vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

BAHÇELİ: PKK İÇİN SON YAKLAŞMIŞTIR

MHP lideri Devlet Bahçeli de "Önümüzdeki süreçte ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akıbettir. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek, milli beka meselesidir" demişti.

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