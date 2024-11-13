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Tunceli'den acı haber: Polis Yiğit Can Yiğit şehit oldu

Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit’in acı haberi, memleketi Adana’daki ailesine ulaştı. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:51
Tunceli’den acı haber: Polis Yiğit Can Yiğit şehit oldu

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Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada, Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Şehit Yiğit Can YiğitŞehit Yiğit Can Yiğit

ŞEHİT HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI
Şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in acı haberi, memleketi Adana'daki ailesine ulaştı.

Şehit Yiğit Can Yiğit'in Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi (DHA)Şehit Yiğit Can Yiğit'in Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi (DHA)

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğu haberi, Ceyhan ilçesinde oturan ailesine Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi.

Şehit Yiğit Can Yiğit'in Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi (DHA)Şehit Yiğit Can Yiğit'in Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi (DHA)

SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit'i (67) emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yiğit Can Yiğit ve eşi İlknur Yiğit (DHA)Şehit Yiğit Can Yiğit ve eşi İlknur Yiğit (DHA)

İlknur Yiğit ile evli olan şehit Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın helikopterle Ceyhan'a getirilecek.

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