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İstanbul'da KUYU-8 operasyonu! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Mike Gerner Larsen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen KUYU-38 operasyonunda İnterpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu taciri Mike Gerner Larsen'in yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:33
İstanbul’da KUYU-8 operasyonu! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Mike Gerner Larsen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

🟥 Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "KUYU-38" operasyonuyla yakalandı❗️

⚠️Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz ❗

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz

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