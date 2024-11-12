PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Esenyurt'ta israfa neşter! Lüks araç iade edildi... Fondaşlara kötü haber

Esenyurt Belediyesi’nde terör bağlantısı nedeniyle görevden alınan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen Can Aksoy, Özer'in lüks makam aracını iade etti. Aksoy'un bir diğer icraatı ise belediyenin mali kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönelik oldu. Kayyum tarafından, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı fuar organizasyonu da 19 milyon TL'lik bir giderden dolayı iptal edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:12
Esenyurt’ta israfa neşter! Lüks araç iade edildi... Fondaşlara kötü haber

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP ve DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

AHMET ÖZER'İN YERİNE KAYYUM ATANDI
695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

CHP/DEM'li Ahmet Özer terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP/DEM'li Ahmet Özer terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İSRAFA NEŞTER: LÜKS ARAÇ İADE EDİLDİ
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Göreve gelir gelmez israfa yönelik adımlar atan Aksoy'un ilk icraatlarından biri, lüks makam aracını iade etmek oldu.

Lüks araç iade edildiLüks araç iade edildi

Esenyurt Belediyesi'nin kullanımında olan son model AUDİ A6 marka aracın, kiralama şirketine geri verildiği öğrenildi. Bu karar, Aksoy'un tasarruf ve şeffaflık konusunda atmayı planladığı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ahmet ÖzerAhmet Özer

FONDAŞLARA KÖTÜ HABER: 19 MİLYON TL'LİK İSRAFA DUR DENDİ
Aksoy'un bir diğer icraatı ise belediyenin mali kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönelik oldu.

Ece Üner (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Ece Üner (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Can Aksoy, CHP yandaşı isimlerin yer aldığı ve Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan bir fuar organizasyonunu iptal etti. Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin davet edildiği bu organizasyonun toplam 19 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olduğu öğrenildi. Bu fuar kaynakların Esenyurt halkına daha faydalı projelerde kullanılması için iptal edildi.

Fatih Altaylı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Fatih Altaylı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AHMET ÖZER'E YENİ SORUŞTURMA
Öte yandan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan bir soruşturma daha başlatıldı.

İsmail Saymaz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İsmail Saymaz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

2 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEMli Ahmet Özere terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlunun 100 milyon dolar korkusuEsenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEMli Ahmet Özere terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlunun 100 milyon dolar korkusu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e kayyum tepkisi: Siyasi istikbalini Kandil’e teslim etmiş | Biden’ın Erdoğan planı tuzla buz oldu
Savcılık’tan yeni talep! Serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme! Fenomen İbrahim Yılmaz’dan gülünç ifade
Esenyurt’ta israfa neşter! Lüks araç iade edildi... Fondaşlara kötü haber
2025 ASGARİ ÜCRETE 2 FARKLI SENARYO | Asgari ücret yüzde 44 zam hesabı
Galatasaray’da Mauro Icardi yerine 6 aday!
İzmir’deki soba faciasını komşular anlattı: Çocuklar kararmışlardı! Evde yatacak yer yoktu
Beyaz Saray’da Fist Lady krizi! Melania Trump Jill Biden’ı reddetti
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda
Mansur Yavaş’ın konser savunmasına CHP’li isimlerden tepki: Kol kırılır yen içinde kalmaz, akılla izah edilemez!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP/DEM’e Bese Hozat tepkisi: Bitik siyasetin deşifresidir!
Tost peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ, kıymada tek tırnaklı eti, zeytinyağında ise tohum yağları... Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım 2024’te yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı
Başkan Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılıyor! Aile fotoğrafına katıldı temaslar başladı...
Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var
İlk görevi Türkiye’yi hedef almak! İsrailli bakan Gideon Saar’dan Kürdistan provokasyonu
SON DAKİKA