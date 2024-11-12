Esenyurt’ta israfa neşter! Lüks araç iade edildi... Fondaşlara kötü haber

Ahmet Özer
FONDAŞLARA KÖTÜ HABER: 19 MİLYON TL'LİK İSRAFA DUR DENDİ
Aksoy'un bir diğer icraatı ise belediyenin mali kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönelik oldu.
Ece Üner (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Can Aksoy, CHP yandaşı isimlerin yer aldığı ve Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan bir fuar organizasyonunu iptal etti. Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin davet edildiği bu organizasyonun toplam 19 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olduğu öğrenildi. Bu fuar kaynakların Esenyurt halkına daha faydalı projelerde kullanılması için iptal edildi.
Fatih Altaylı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
AHMET ÖZER'E YENİ SORUŞTURMA
Öte yandan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan bir soruşturma daha başlatıldı.
İsmail Saymaz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
2 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.