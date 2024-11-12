Esenyurt’ta israfa neşter! Lüks araç iade edildi... Fondaşlara kötü haber

Ahmet Özer

FONDAŞLARA KÖTÜ HABER: 19 MİLYON TL'LİK İSRAFA DUR DENDİ

Aksoy'un bir diğer icraatı ise belediyenin mali kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönelik oldu.

Ece Üner (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Can Aksoy, CHP yandaşı isimlerin yer aldığı ve Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan bir fuar organizasyonunu iptal etti. Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin davet edildiği bu organizasyonun toplam 19 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olduğu öğrenildi. Bu fuar kaynakların Esenyurt halkına daha faydalı projelerde kullanılması için iptal edildi.