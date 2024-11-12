Ticaret Bakanı Ömer Bolat "İsrail'le ticaret" iddialarına noktayı koydu! CHP'ye tepki: İsrail’le en çok dost olan sizsiniz!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
Bakan Bolat, sunumunda Türkiye'nin, İsrail'in Ortadoğu'da yaptığı saldırıların durdurulması, ateşkese zorlanması ve Filistinli vatandaşlara yardım etme noktasında en önde gelen ülke konumunda olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Filistin'e, Gazze ve Batı Şeria olmak üzere tam 85 bin ton yardımı zor şartlarda ulaştırdığını belirten Bolat, dünyada Filistin'e en çok yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, komisyon toplantısına katılarak Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.(AA)
"BİZİM FİLİSTİN İLE YAPTIĞIMIZ 2 MİLYAR DOLAR CİVARINDAKİ TİCARET FİLİSTİN KAYITLARINDA GÖRÜNMÜYOR"
Bolat, 2022'de Filistin ve İsrail'i kapsayan toplam 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu söyleyerek, "Sadece Filistin'in, Filistin hükümetinin ifadesiyle ve istatistikleriyle Filistin'in toplam 7,7 milyar dolar ithalatı vardı, bunun büyük bir kısmını İsrail toprakları içerisinde yapmakta. Türkiye'den de 2 milyar dolara yakın bir ithalat yapmaktaydı. Fakat tüccarlara vergilendirme açısından daha kolay geldiği için varış yeri İsrail olarak gösteriliyordu. Dolayısıyla bizim Filistin ile yaptığımız 2 milyar dolar civarındaki ticaret Filistin kayıtlarında görünmüyordu" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, komisyon toplantısına katılarak Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.(AA)
JET YAKITI YALANI
Bolat Türkiye'nin, İsrail'in ateşkes yapması için verdiği çabalardan sonuç alamayınca da 9 Nisan tarihinde 54 gümrük faslında toplam bin 19 üründe ihracatı durdurduğunu belirterek, "Burada hemen aynı gün 'İsrail'e jet yakıtı satılıyor' diye bir karalama kampanyası yapıldı. Bunu da aynı gün belgeleriyle ortaya koyduk. 2024'te en ufak bir satış yok. 7 Ekim'den sonra 88 bin dolarlık bir ticaret var. 6-7 tane İsrail'li tur şirketi turist getirmesi sonucunda havalimanında aldığı uçak benzini ihracat olarak kaydedildiği için bu durum gerçekleşmiştir. Fakat bu 'Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor' diye bir karalama kampanyası yapıldı" ifadelerine yer verdi.