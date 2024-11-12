Ticaret Bakanı Ömer Bolat "İsrail'le ticaret" iddialarına noktayı koydu! CHP'ye tepki: İsrail’le en çok dost olan sizsiniz!

Bakan Bolat, sunumunda Türkiye'nin, İsrail 'in Ortadoğu'da yaptığı saldırıların durdurulması, ateşkese zorlanması ve Filistinli vatandaşlara yardım etme noktasında en önde gelen ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Filistin'e, Gazze ve Batı Şeria olmak üzere tam 85 bin ton yardımı zor şartlarda ulaştırdığını belirten Bolat, dünyada Filistin'e en çok yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, komisyon toplantısına katılarak Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.(AA)

"BİZİM FİLİSTİN İLE YAPTIĞIMIZ 2 MİLYAR DOLAR CİVARINDAKİ TİCARET FİLİSTİN KAYITLARINDA GÖRÜNMÜYOR"

Bolat, 2022'de Filistin ve İsrail'i kapsayan toplam 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu söyleyerek, "Sadece Filistin'in, Filistin hükümetinin ifadesiyle ve istatistikleriyle Filistin'in toplam 7,7 milyar dolar ithalatı vardı, bunun büyük bir kısmını İsrail toprakları içerisinde yapmakta. Türkiye'den de 2 milyar dolara yakın bir ithalat yapmaktaydı. Fakat tüccarlara vergilendirme açısından daha kolay geldiği için varış yeri İsrail olarak gösteriliyordu. Dolayısıyla bizim Filistin ile yaptığımız 2 milyar dolar civarındaki ticaret Filistin kayıtlarında görünmüyordu" açıklamasında bulundu.