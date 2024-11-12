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Kalkınma bankalarından iklim finansmanı! 2030'da 120 milyar doları bulacak

COP29 kapsamında Bakü'de bir araya gelen bankalar yayınladıkları ortak bildiride gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanı sağlayacaklarını açıkladı. Buna göre, düşük ve orta gelirli ülkeler için toplu iklim finansmanının 42 milyar doları uyum çabalarına ayrılmak üzere 120 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Bankaların ayrıca özel sektörden 65 milyar doları harekete geçirme hedefi taşıdığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:13 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:13
Kalkınma bankalarından iklim finansmanı! 2030’da 120 milyar doları bulacak

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Çok uluslu kalkınma bankalarının gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının, 2030 itibarıyla 120 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

COP29 kapsamında Bakü'de bir araya gelen bankalar, ülkelerin iddialı iklim sonuçlarına ulaşmaları için mali destek ve diğer tedbirleri özetleyen ortak bir bildiri yayımladı.

Buna göre, düşük ve orta gelirli ülkeler için toplu iklim finansmanının 42 milyar doları uyum çabalarına ayrılmak üzere 120 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Bankaların ayrıca özel sektörden 65 milyar doları harekete geçirme hedefi taşıdığı belirtildi.

Yüksek gelirli ülkeler için ise yıllık toplam iklim finansmanının 7 milyar doları uyum çalışmaları için olmak üzere 50 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Çok uluslu kalkınma bankalarının geçen yıl doğrudan iklim finansmanını yüzde 25 artırdığı ve 2019'da belirlenen 2025 hedeflerini önemli ölçüde aştığı bildirildi.

Bildiri, Afrika Kalkınma Bankası Grubu, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Yeni Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası tarafından yayımlandı.

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