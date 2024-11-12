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Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için trafiğe tek yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda İspanya'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı. Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:49 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:49
Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için trafiğe tek yönlü kapatıldı

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İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

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