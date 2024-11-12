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İzmir'de Sayıştay temizliği! Cemil Tugay faturayı ona kesti! Görevden alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye şirketlerindeki savurganlığın faturasını sadece tek bir kişiye keserek, danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin görevine son verdi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:05 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:05
İzmir’de Sayıştay temizliği! Cemil Tugay faturayı ona kesti! Görevden alındı

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Sayıştay'ın 2023 yılına dair denetim raporunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden almalar gerçekleşti. Raporda en dikkat çekici olan nokta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dış ilişkiler Danışmanı Onur Kadir Yüce ilgili tespitler olmuştu. Raporda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin giderlerinin mevzuata aykırı şekilde İZFAŞ tarafından karşılandığı belirtilmişti. Denetçi raporunda Başkan Danışmanı'nın giderlerinin şirket tarafından karşılanmasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekilmişti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ
Vatandaştan bu konuda tepki gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye şirketlerindeki savurganlığın faturasını sadece tek bir kişiye keserek, danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin görevine son verdi.

Eryüce İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de alındı. Eski başkan Tunç Soyer'in de danışmanlığı yapan Onur Kadir Eryüce, CHP'den Urla Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

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