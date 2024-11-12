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Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayarak Bakü'den ayrıldı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:25 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:25
Başkan Erdoğan, Azerbaycan’dan ayrıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayarak Bakü'den ayrıldı.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya özel uçak "CAN" ile TSİ 17.00'de hareket eden Erdoğan'ı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya gitti.

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