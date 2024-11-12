Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi"ne katıldı. Başkan Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygı bir dünya inşa etmek için BM'nin 'Gelecek Paktı'nı kabul ettik. Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar İKLİM KANUNU GELİYOR Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA) 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA) BİR KEZ DAHA ZULMÜ HAYKIRDI (Gazze'de) İsrail insanları katletmeyi, büyük bir çevre katliamı yapmayı sürdürüyor. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA) ALİYEV KARŞILADI

Zirvenin yapılacağı alana gelen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan, Aliyev ve Guterres tarafından karşılandı

Başkan Erdoğan ile Aliyev kucaklaşarak selamlaştı. Aliyev, Başkan Erdoğan'ı karşıladı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr) Başkan Erdoğan Azerbaycan'da AİLE FOTOĞRAFI Zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, Aliyev ve Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi liderler de yer aldı. İklim zirvesinde aile fotoğrafı Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu. Aile fotoğrafının çekilmesiyle COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Öte yandan, basın mensupları zirveyi kurulan medya merkezinden takip ediyor. Başkan Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılıyor! Aile fotoğrafına katıldı temaslar başladı... Başkan Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılıyor! Aile fotoğrafına katıldı temaslar başladı... KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE OLACAK

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştiriliyor.