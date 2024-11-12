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Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı zirvenin yapılacağı alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Aliyev ile kucaklaşan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafına katıldı. Başkan Erdoğan ardından BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız" dedi. İsrail'in Gazze zulmünü yeniden dünyaya haykıran Erdoğan, "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:40
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi"ne katıldı.

Başkan Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalar:

Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygı bir dünya inşa etmek için BM'nin 'Gelecek Paktı'nı kabul ettik.

Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İKLİM KANUNU GELİYOR

Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız.

Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA)Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA)

2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.

Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA)Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA)

BİR KEZ DAHA ZULMÜ HAYKIRDI

(Gazze'de) İsrail insanları katletmeyi, büyük bir çevre katliamı yapmayı sürdürüyor. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA)Başkan Erdoğan Bakü'de BM İklim Zirvesi'nde (AA)

ALİYEV KARŞILADI
Zirvenin yapılacağı alana gelen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan, Aliyev ve Guterres tarafından karşılandıBaşkan Erdoğan, Aliyev ve Guterres tarafından karşılandı

Başkan Erdoğan ile Aliyev kucaklaşarak selamlaştı.

Aliyev, Başkan Erdoğan'ı karşıladı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Aliyev, Başkan Erdoğan'ı karşıladı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

AİLE FOTOĞRAFI

Zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, Aliyev ve Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi liderler de yer aldı.

İklim zirvesinde aile fotoğrafıİklim zirvesinde aile fotoğrafı

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu.

Aile fotoğrafının çekilmesiyle COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan, basın mensupları zirveyi kurulan medya merkezinden takip ediyor.

Başkan Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılıyor! Aile fotoğrafına katıldı temaslar başladı...Başkan Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılıyor! Aile fotoğrafına katıldı temaslar başladı...
Başkan Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılıyor! Aile fotoğrafına katıldı temaslar başladı...

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE OLACAK
Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)

100 ÜLKENİN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KATILACAK

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29 12-13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek.

COP29'a katılacak liderlerin arasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi isimler de bulunuyor.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)
5 ÖNEMLİ TOPLANTI DÜZENLENECEK

Liderler zirvesi dışında COP29 kapsamında 5 önemli toplantı düzenlenecek. Bunlar, UNFCCC 29'uncu Taraflar Toplantısı COP29, Kyoto Protokolü'nün 19'uncu Taraflar Toplantısı CMP19, Paris Anlaşması'nın 6'ncı Taraflar Toplantısı CMA6, UNFCCC'nin alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) 61'inci toplantıları SBI61 ve SBSTA61 olarak sıralanıyor.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)

TÜRKİYE ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLAYACAK

COP29'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı, "Dayanışma Merkezi" isimli ortak pavilyon açacak. Pavilyonda, Sıfır Atık Projesi'nin atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümler alanındaki projeler tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da COP29'da "Sıfır Atık" ana temalı stant açacak. İletişim Başkanlığının standında Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımına dair etkinlik ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'nca kurulacak Türkiye Pavilyonunda da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Yatırım Kalkınma Bankası, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Su Enstitüsü, İstanbul Sanayi Odası, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, TÜSİAD, MÜSİAD, TOGG, TURKCELL ve TÜBİTAK gibi kurum, kuruluş, STK ve şirketler tanıtım, panel ve sunumlarla COP29'a katkı sunacak.

Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğandan Riyaddaki Olağanüstü İslam Zirvesinde önemli açıklamalarFilistin için kritik zirve | Başkan Erdoğandan Riyaddaki Olağanüstü İslam Zirvesinde önemli açıklamalar

GECE BAKÜYE' İNDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile dün gece Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (AA)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (AA)

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye gitti.




Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğandan Riyaddaki Olağanüstü İslam Zirvesinde önemli açıklamalarFilistin için kritik zirve | Başkan Erdoğandan Riyaddaki Olağanüstü İslam Zirvesinde önemli açıklamalar

Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğandan Riyaddaki Olağanüstü İslam Zirvesinde önemli açıklamalarFilistin için kritik zirve | Başkan Erdoğandan Riyaddaki Olağanüstü İslam Zirvesinde önemli açıklamalar

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