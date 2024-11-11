Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını imzaladı

Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)
Görüşmede Steiner'e, Türkiye'de yakın zamanda çıkarılması planlanan İklim Kanunu anlatılarak, depozito yönetim sistemi, deniz yaşamı ve kıyıların korunmasını amaçlayan Mapa Şamandıra Projesi gibi iklim değişikliğiyle mücadele için yapılan çalışmalardan örnekler verildi.
Emine Erdoğan'a görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Steiner'e ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı İvana Zivkoviç eşlik etti.
Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)
"DÜNYAMIZIN DENGESİNİ KORUMAYA YÖNELİK GÜÇLÜ BİR SES"
Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti.
"UNDP'nin deprem bölgesinde atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalarını ele aldık. Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak, sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sayın Steiner'in Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması, dünyamızın ortak yükünü birlikte taşıma kararlılığımızın bir göstergesi oldu. Her imza, her adım, dünyamızın dengesini korumaya yönelik güçlü bir ses…
Sayın Steiner'e desteği için teşekkürlerimi sunuyor, birlikte atılan bu adımların, yeşil gelecek için daimi bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum."