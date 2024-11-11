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Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü: "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü. Steiner, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusunda liderliğinin ve ortaya koyduğu çalışmaların önemli ve ilham verici olduğunu belirtİrken, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:49
Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını imzaladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü.

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında yarın düzenlenecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştireceği resmi ziyarete eşlik etmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)

Burada, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ünvanıyla konferans ve çeşitli görüşmelerde bulunacak olan Emine Erdoğan, ilk olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü

Emine Erdoğan, görüşmede dünyadaki açlık sorunu karşısında gıda israfının kabul edilemez ve üzücü olduğunu ifade ederek, Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'ne Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ve TBMM'de gıda atıklarının komposta dönüştürülmesiyle başlandığını anlattı.

UNDP'nin deprem bölgesindeki atık yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmaları hakkında da bilgi alan Emine Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan inşaat atıklarını geri dönüştürmenin önemine işaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan tebrik ettiği, Gazze'de geliştirdiği sistemle deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'u hatırlatarak, ülkede kısıtlı şartlarda sürdürülebilir üretimler yapan bu kişilerin desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)
STEİNER'DEN "SIFIR ATIK" ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Steiner ise Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusunda liderliğinin ve ortaya koyduğu çalışmaların önemli ve ilham verici olduğunu belirtti. Bu çalışmalara Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak destek vermek istediğini anlatan Steiner, bu amaçla bir mektup yazdığını ifade etti.

Bu talep üzerine gerçekleştirilen görüşmede Steiner, dünyanın Türkiye'nin atık bertarafı tecrübesinden çok fazla bilgi öğrendiğini söyledi.

Özellikle gıda atığı konusunu çok önemsediğini dile getiren Steiner, dünyada üretilen gıdaların yüzde 30-40'ının tüketilmeden atıldığına işaret etti. Gıda israfının, dünyadaki sera gazı salımının yüzde 10'nunu oluşturduğunu aktaran Steiner, gıda ekonomisi ve emisyon azaltımı konusunda da gıda atıklarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından Steiner, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)

Görüşmede Steiner'e, Türkiye'de yakın zamanda çıkarılması planlanan İklim Kanunu anlatılarak, depozito yönetim sistemi, deniz yaşamı ve kıyıların korunmasını amaçlayan Mapa Şamandıra Projesi gibi iklim değişikliğiyle mücadele için yapılan çalışmalardan örnekler verildi.

Emine Erdoğan'a görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Steiner'e ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı İvana Zivkoviç eşlik etti.

Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)Emine Erdoğan BM İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü (AA)

"DÜNYAMIZIN DENGESİNİ KORUMAYA YÖNELİK GÜÇLÜ BİR SES"

Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti.

"UNDP'nin deprem bölgesinde atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalarını ele aldık. Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak, sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sayın Steiner'in Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması, dünyamızın ortak yükünü birlikte taşıma kararlılığımızın bir göstergesi oldu. Her imza, her adım, dünyamızın dengesini korumaya yönelik güçlü bir ses…

Sayın Steiner'e desteği için teşekkürlerimi sunuyor, birlikte atılan bu adımların, yeşil gelecek için daimi bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum."

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