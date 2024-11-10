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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!

Washington Post'ta yer verilen haberde Donald Trump'ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi. Habere göre görüşmede Trump, Putin’den Ukrayna’daki durumu tırmandırmamasını istedi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:06 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:44
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

Trump ve Putin'den kritik görüşme (AA)Trump ve Putin'den kritik görüşme (AA)

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu. Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

GÜNDEM UKRAYNA

Habere göre görüşmede Trump, Putin'den Ukrayna'daki durumu tırmandırmamasını istedi. Ayrıca Ukrayna'nın da görüşmeden haberdar olduğu belirtildi.

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PUTIN HEM TEBRİK ETMİŞ HEM DE ÖVMÜŞTÜ

Putin, Trump'ın zaferiyle ilgili ilk açıklamalarını perşembe akşamı Karadeniz kıyısındaki Soçi'de düzenlenen bir tartışma forumunda yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

Trump için "Cesur bir insan olduğu ortaya çıktı" diyen Putin, Trump'ın 14 Temmuz'da Butler, Pensilvanya'daki bir kampanya mitingi sırasında silahlı bir saldırganın kendisine ateş açmasının ardından sergilediği tutuma atıfta bulundu ve "İnsanlar olağanüstü durumlarda kim olduklarını gösterirler. Bu, bir insanın kendini ortaya koyduğu yerdir. Ve o da bence çok doğru bir şekilde, cesurca kendini gösterdi. Bir erkek gibi." demişti.

Putin, Trump'ın devlet başkanlığında son dönemini geçireceğini ve olabilecekleri bilmediğini dile getirerek, "(Trump tarafından) Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna krizinin sona ermesine katkıda bulunma arzusuyla ilgili bazı şeyler ifade edildi. Bence bu en azından dikkate almaya değer." ifadesini kullanmıştı.

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