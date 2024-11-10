ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!

PUTIN HEM TEBRİK ETMİŞ HEM DE ÖVMÜŞTÜ Putin, Trump'ın zaferiyle ilgili ilk açıklamalarını perşembe akşamı Karadeniz kıyısındaki Soçi'de düzenlenen bir tartışma forumunda yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv) GÜNDEM UKRAYNA Habere göre görüşmede Trump, Putin'den Ukrayna'daki durumu tırmandırmamasını istedi. Ayrıca Ukrayna'nın da görüşmeden haberdar olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)



Trump için "Cesur bir insan olduğu ortaya çıktı" diyen Putin, Trump'ın 14 Temmuz'da Butler, Pensilvanya'daki bir kampanya mitingi sırasında silahlı bir saldırganın kendisine ateş açmasının ardından sergilediği tutuma atıfta bulundu ve "İnsanlar olağanüstü durumlarda kim olduklarını gösterirler. Bu, bir insanın kendini ortaya koyduğu yerdir. Ve o da bence çok doğru bir şekilde, cesurca kendini gösterdi. Bir erkek gibi." demişti.

Putin, Trump'ın devlet başkanlığında son dönemini geçireceğini ve olabilecekleri bilmediğini dile getirerek, "(Trump tarafından) Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna krizinin sona ermesine katkıda bulunma arzusuyla ilgili bazı şeyler ifade edildi. Bence bu en azından dikkate almaya değer." ifadesini kullanmıştı.