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Zehir tacirlerine geçit yok! Üç gümrükte operasyon: 43 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Bakanlık Sabiha Gökçen Havalimanı, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilo kokain ve 8 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:56
Zehir tacirlerine geçit yok! Üç gümrükte operasyon: 43 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Bakanlık Sabiha Gökçen Havalimanı, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilo kokain ve 8 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.


Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÜKLÜ MİKTARDA CAPTAGON CİNSİ UYUŞTURUCU HAPA EL KONULDU
Gümrük Muhafaza Ekiplerinin ilk operasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanının kargo bölümüne gelen bir gönderi İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı. İnceleme sırasında narkotik dedektör köpeklerin kargo gönderisine tepki vermesi üzerine x-ray tarama sistemine sevk edilen kargoda şüpheli yoğunluklara rastlanıldı.

Ekipler tarafından açılan kargo gönderisine konu kapı kilitlerinin doğal boşluklarına saklanmış halde hap cinsi eşya tespit edildi. Tespit edilen hap cinsi eşyalar üzerinde yapılan testlerde numunelerin captagon cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Toplamda 81 bin adet captagon cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

EDİRNE'DE UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMEDİ
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na boş bir şekilde geldiği tespit edilen bir tır mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Yakın takibe alınan tır cinsi araç şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi akabinde detaylı arama işlemi gerçekleştirilen dorsenin taban kısmına gizlenmiş vaziyette streç filmlere sarılı halde 15 paket bulundu. Paketlerin içeriği üzerinde yapılan analiz sonucu 17 kilogram kokain ele geçirildi.

KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI'NDA ESRAR YAKALANDI
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu Kapıköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir araç riskli değerlendirilerek mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin yakın takibe aldığı araç, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama esnasında şüpheli yoğunluklar gözlemlenmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı arama sonucunda, 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin, yurt genelinde yürüttüğü kaçakçılıkla mücadeleye yönelik denetim, takip, kontrol ve operasyonlar ile vatandaşlarımızın huzur ve refahını tehdit eden, gençlerimizi bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı mücadelesi aralıksız sürmektedir.

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