PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma programında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Önemli açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü anma programında önemli açıklamalar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. Yıldönümü'nde anma törenleri, tüm Türkiye'de ve KKTC ile yurt dışı temsilciliklerde yapıldı. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de anı defterini imzaladı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni'nde önemli mesajlar paylaştı:

Başkan Erdoğandan harekat mesajı: 40 yıllık terör oyununu bozacağız | Atatürk 10 yıl daha yaşasa Türkiye bambaşka olurduBaşkan Erdoğandan harekat mesajı: 40 yıllık terör oyununu bozacağız | Atatürk 10 yıl daha yaşasa Türkiye bambaşka olurdu
Başkan Erdoğan'dan 'harekat' mesajı: "40 yıllık terör oyununu bozacağız" | "Atatürk 10 yıl daha yaşasa Türkiye bambaşka olurdu"

Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve terör örgütlerinin bağlantısını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların oyununu bozacağız. Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir. Atatürk istismarcıları terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.

Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet edenleri illetimizin takdirine bırakıyoruz. Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Atatürk'ün gönlümüzdeki yerini sarsamayacaktır. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz ikinci cihan harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik.

HARAÇ SİSTEMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, 4 belediyeye kayyum atanması ile ilgili "Terörsüz iklimi tesis edeceğiz. Terör örgütünün belediyeler aracılığıyla haraç sistemi kurmasına izin vermeyeceğiz. İmkanların teröre peşkeş çekilmesine eyvallah etmeyeceğiz" dedi. CHP lideri Özel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin dümeni kırılmış gibi sağa sola savrulmasını izliyoruz. Bu partinin başkanı şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor" dedi.

MİLYONLAR ATA'YA KOŞTU
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tüm yurtta hüzün vardı. 7'den 70'e her yaştan yüz binlerce kişi Anıtkabir'e aktı. Ata'sını andı.

9'U 5 GEÇE TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU
Metroda, metrobüste yolcular 9'u 5 geçe sirenler çaldığında hep birlikte saygı duruşuna kalktı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, yağmura rağmen doldu taştı. Trafikte, evlerde hatta inşat vincinde bile Atatürk'e saygı duruşu yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkünün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleriBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkünün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri

Başkan Erdoğandan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiyenin geleceğinde teröre yer yokBaşkan Erdoğandan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiyenin geleceğinde teröre yer yok
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer yok"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!
Türk Telekom
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiye’nin geleceğinde teröre yer yok
Evlenene 167 bin TL: Devletin çeyiz desteği artıyor! Nelere dikkat edilmeli?
Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris’te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira
Kanarya’dan zirve takibine devam! Fenerbahçe Sivasspor’u 4-0 yendi
Narin Güran cinayetinde saklı gerçekler! Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı öyle bir soruda elendi ki sunucu Oktay Kaynarca şoke oldu! İşte milyonerde bu akşama damgasını vuran düşünmeden cevap veren yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi…
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber’de... Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi
Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! İsrail basınından bomba iddia: Soykırımcı o saldırıyı üstlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,15 soruda Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı
SON DAKİKA