Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü anma programında önemli açıklamalar!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. Yıldönümü'nde anma törenleri, tüm Türkiye'de ve KKTC ile yurt dışı temsilciliklerde yapıldı. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de anı defterini imzaladı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni'nde önemli mesajlar paylaştı:

Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve terör örgütlerinin bağlantısını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların oyununu bozacağız. Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir. Atatürk istismarcıları terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.



Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet edenleri illetimizin takdirine bırakıyoruz. Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Atatürk'ün gönlümüzdeki yerini sarsamayacaktır. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz ikinci cihan harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik.

HARAÇ SİSTEMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, 4 belediyeye kayyum atanması ile ilgili "Terörsüz iklimi tesis edeceğiz. Terör örgütünün belediyeler aracılığıyla haraç sistemi kurmasına izin vermeyeceğiz. İmkanların teröre peşkeş çekilmesine eyvallah etmeyeceğiz" dedi. CHP lideri Özel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin dümeni kırılmış gibi sağa sola savrulmasını izliyoruz. Bu partinin başkanı şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor" dedi.

MİLYONLAR ATA'YA KOŞTU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tüm yurtta hüzün vardı. 7'den 70'e her yaştan yüz binlerce kişi Anıtkabir'e aktı. Ata'sını andı.



9'U 5 GEÇE TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU

Metroda, metrobüste yolcular 9'u 5 geçe sirenler çaldığında hep birlikte saygı duruşuna kalktı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, yağmura rağmen doldu taştı. Trafikte, evlerde hatta inşat vincinde bile Atatürk'e saygı duruşu yapıldı.