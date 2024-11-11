Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde katledilen Narin Güran'ın katil zanlısı olarak amca Salim Güran, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes ile birlikte itirafçı Nevzat Bahtiyar yargılandı. Hakim sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip bir sonraki duruşmanın 26 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. Gerekçede ise "Kuvvetli suç şüphesi ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmasını" vurguladı.

Bu arada baba Arif Güran, katil zanlısının Nevzat Bahtiyar olduğunu vurguladı. "Nevzat hariç herkes ağladı. O tek damla gözyaşı dökmedi. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti" ifadesini kullandı.