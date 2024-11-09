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Mehmetçikten Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 10, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 13:08 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 13:23
Mehmetçikten Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonalara ilişkin bilgi verdi.

Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"NEFESİMİZ ENSELERİN"
Görüntülerin paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"

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