Mehmetçikten Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonalara ilişkin bilgi verdi.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"NEFESİMİZ ENSELERİN"

Görüntülerin paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"