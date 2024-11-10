Emine Erdoğan’dan KADEM toplantısında dünyaya mesaj: Kadınlar insanlığın yarısıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

"Kadınlar sadece bir cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır. Nasıl ki bir kuşun tek kanatla uçması mümkün değilse kadının geri plana itildiği bir sistemin doğru işlemesi de mümkün değildir.



Teknoloji, onu kullanan ellerin, yönlendiren zihinlerin aynasıdır. İyilik amacıyla kullanılan yapay zeka, bir kadının sağlığı için ihtiyaçları konusunda rehberlik eden güvenilir bir dost haline gelebilir."