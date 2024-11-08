Yapay zeka avantaj mı dezavantaj mı? Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan dikkat çeken mesaj: Aktif rol oynamalıyız

"Ne yazık ki bunun başka örnekleri de yaşandı," diyen Bayraktar, adalet alanında suçluların yeniden suç işleme olasılığını değerlendiren bir çalışmada da yapay zekanın yalnızca kadınlara değil, cinsiyet ve ırk temelli ayrımcılığa da sebep olduğunu belirtti. Kredi başvurularında da benzer bir örneğin yaşandığını, erkeklerin tercih edildiğini ve sistemde kadınlara karşı cinsiyetçi bir bakış açısının sürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan ʺYapay Zeka ve Kadınʺ zirvesinin açılış konuşmasını yaptı (Takvim.com.tr)

"SESLİ ASİSTANLARDA KADIN SESİ TERCİHİ TESADÜF DEĞİL"

Bayraktar, yapay zekada cinsiyetçi algıların güçlendirilmesine dair dikkat çekici bir örnek olarak sesli asistanlarda kadın sesinin seçiliyor olmasına işaret etti. "Bu durum tesadüfi değil, hizmetkar kadın algısını pekiştiren bir bakış açısının orada da mevcut olduğunu görüyoruz." diyerek algoritmaların nasıl eğitilmesi gerektiğine dair kadınların önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. "Algoritmaları nasıl eğitmeliyiz ki veriye müdahale edebilelim? Yeni veri oluşturulmasında bizim rolümüz olacak mı?" sorularının önemine vurgu yapan Bayraktar, yapay zekanın oluşturacağı yeni dünya için kadınların aktif rol almasının gerekliliğini ifade etti.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'ye konuştu

POLİTİKA BELGELERİ VE PROJELER HAZIRLANACAK

Zirve sonrası KADEM'in, tüm çıktıları raporlayarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayacağı ve burada elde edilen uzlaşı ve somut tekliflerle bu alanda çalışan kurumlara sunacakları politika belgelerini oluşturacağı açıklandı. Ayrıca, bir sivil toplum kuruluşu olarak yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatları daha adil bir dünyaya hizmet etmek amacıyla nasıl projeler geliştirebilecekleri üzerinde de çalışacaklarını ifade etti.