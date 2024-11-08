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Yapay zeka avantaj mı dezavantaj mı? Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj: Aktif rol oynamalıyız

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e açıklamalarda bulundu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırabileceğini fakat yanlış kullanıldığında mevcut toplumsal ayrımcılıkları kopyalayabileceğini belirtti. Yapay zekanın iş dünyasında kadınlar için bir avantaj da bir tehdit de olabileceğini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zeka temelli dünya için kadınların aktif rol almasının gerekliliğini ifade etti.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 14:24 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:49
Yapay zeka avantaj mı dezavantaj mı? Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan dikkat çeken mesaj: Aktif rol oynamalıyız

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış programı Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar zirve kapsamında Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e özel açıklamalarda bulundu.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e özel açıklamalarda bulundu KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e özel açıklamalarda bulundu

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, zirvede yaptığı konuşmada yapay zekânın eğitimden sağlığa, akademiden adalete kadar birçok alanda olumlu etkiler sunduğunu vurgularken, bu teknolojinin yanlış kullanımının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'tan TAKVİM'e özel açıklamalar

YAPAY ZEKA AVANTAJ MI DEZAVANTAJ MI?
Bayraktar, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırabileceğini fakat yanlış kullanıldığında mevcut toplumsal ayrımcılıkları kopyalayabileceğini belirtti. Bu bağlamda kadınlar ve diğer dezavantajlı grupların hedef haline gelme tehlikesine değinen Bayraktar, "Yapay zeka, kadınlar başta olmak üzere birçok toplumsal grup için olumsuz sonuçlara yol açabilir. Biz bu yüzden bir kadın vakfı olarak burada bir fırsat penceresi oluştuğunu görüyoruz. Eğer bunu kaçırırsak, ayrımcılıkların aynen devam ettiğini göreceğiz belki. Fakat burada aktif rol alabilirsek, yapay zekânın sunabileceği fırsatları daha iyi kullanabiliriz ve daha adil bir dünyanın oluşmasına hizmet edebiliriz" dedi.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'ye konuştuKADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'ye konuştu

İŞ DÜNYASINDA KADINLARA BİR TEHDİT Mİ?
Bayraktar, yapay zekanın iş dünyasında kadınlar için bir avantaj da bir tehdit de olabileceğini ifade etti. Kendini bir "teknoloji insanı" olarak tanımlamasa da yapılan çalışmaları izlediklerini belirten Bayraktar, 2018'de Amazon'un işe alım süreçlerinde yapay zeka kullandığında, sistemin erkekleri önceliklendirdiğini ve kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını hatırlattı.

"Ne yazık ki bunun başka örnekleri de yaşandı," diyen Bayraktar, adalet alanında suçluların yeniden suç işleme olasılığını değerlendiren bir çalışmada da yapay zekanın yalnızca kadınlara değil, cinsiyet ve ırk temelli ayrımcılığa da sebep olduğunu belirtti. Kredi başvurularında da benzer bir örneğin yaşandığını, erkeklerin tercih edildiğini ve sistemde kadınlara karşı cinsiyetçi bir bakış açısının sürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan ʺYapay Zeka ve Kadınʺ zirvesinin açılış konuşmasını yaptı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ʺYapay Zeka ve Kadınʺ zirvesinin açılış konuşmasını yaptı (Takvim.com.tr)

"SESLİ ASİSTANLARDA KADIN SESİ TERCİHİ TESADÜF DEĞİL"
Bayraktar, yapay zekada cinsiyetçi algıların güçlendirilmesine dair dikkat çekici bir örnek olarak sesli asistanlarda kadın sesinin seçiliyor olmasına işaret etti. "Bu durum tesadüfi değil, hizmetkar kadın algısını pekiştiren bir bakış açısının orada da mevcut olduğunu görüyoruz." diyerek algoritmaların nasıl eğitilmesi gerektiğine dair kadınların önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. "Algoritmaları nasıl eğitmeliyiz ki veriye müdahale edebilelim? Yeni veri oluşturulmasında bizim rolümüz olacak mı?" sorularının önemine vurgu yapan Bayraktar, yapay zekanın oluşturacağı yeni dünya için kadınların aktif rol almasının gerekliliğini ifade etti.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'ye konuştuKADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Takvim.com.tr'ye konuştu

POLİTİKA BELGELERİ VE PROJELER HAZIRLANACAK
Zirve sonrası KADEM'in, tüm çıktıları raporlayarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayacağı ve burada elde edilen uzlaşı ve somut tekliflerle bu alanda çalışan kurumlara sunacakları politika belgelerini oluşturacağı açıklandı. Ayrıca, bir sivil toplum kuruluşu olarak yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatları daha adil bir dünyaya hizmet etmek amacıyla nasıl projeler geliştirebilecekleri üzerinde de çalışacaklarını ifade etti.

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