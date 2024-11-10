Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlıyor? 10 Kasım 2024 Kabine Toplantısı konuları ve kararları!

Kabine toplantısının en kritik gündem maddelerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye olası etkileri olacak. İşte toplantının ana başlıkları ve merakla beklenen gündem maddeleri..
Kabine toplantısının en kritik gündem maddelerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye olası etkileri olacak. İşte toplantının ana başlıkları ve merakla beklenen gündem maddeleri..
KABİNE TOPLANIYOR!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak Bakanlar Kurulu ekonomi, terörle mücadele gibi konuları masaya yatıracak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
10 Kasım bugün gerçekleşecek 'Kabine Toplantısı saat kaçta' sorusu Cumhurbaşkanlığı Günlük Programı ile yanıtlandı. Programa göre toplantı saat 14.30'da başlayacak.
BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Kabine Toplantısı gündemi ile konu başlıkları belirleniyor. Ekonomi, terörle mücadele, uluslararası ilişkiler, bölgesel gelişmeler gibi pek çok konu başlığı masada olacak.
Kabine kararları açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.