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Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlıyor? 10 Kasım 2024 Kabine Toplantısı konuları ve kararları!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü’nde bir araya geliyor. Toplantının, ülkenin iç ve dış gündemindeki önemli konuları ele alması bekleniyor. Ekonomi, terörle mücadele, uluslararası ilişkiler gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 11:54 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 11:54
Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlıyor? 10 Kasım 2024 Kabine Toplantısı konuları ve kararları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kabine toplantısının en kritik gündem maddelerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye olası etkileri olacak. İşte toplantının ana başlıkları ve merakla beklenen gündem maddeleri..

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KABİNE TOPLANIYOR!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak Bakanlar Kurulu ekonomi, terörle mücadele gibi konuları masaya yatıracak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

10 Kasım bugün gerçekleşecek 'Kabine Toplantısı saat kaçta' sorusu Cumhurbaşkanlığı Günlük Programı ile yanıtlandı. Programa göre toplantı saat 14.30'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Kabine Toplantısı gündemi ile konu başlıkları belirleniyor. Ekonomi, terörle mücadele, uluslararası ilişkiler, bölgesel gelişmeler gibi pek çok konu başlığı masada olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kabine kararları açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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