CHP - SÖZCÜ ortak yapımı kirli iftira! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan jet yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Sistematik yalan ve algı operasyonu sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.



"Sözcü gazetesinde yer alan, "Tasarruf genelgesi yayınlayan Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddiası tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" denilen açıklamada "Haberde, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın, doğruluğu araştırılmadan kullanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.



"ALGI YARATMAK AMACIYLA YAPILDI, KINIYORUZ"



Bakan Mehmet Şimşek'in prensip olarak kurum çalıştaylarında konaklamadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;





Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya'da olacaktır.



Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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