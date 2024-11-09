Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: "Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine Başkan Vekili görevlendirmeleri sonrası yapılan eylemlerle ilişkin 235 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

235 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, "Terörle sadece sadece mücadele edilir. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir. Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. Çeşitli illerde eylemler yapıldı. Eylemlerde 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden 217 hesap tespit edildi hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır." dedi.



Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Değerli Balıkesirli hemşehrilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılarak kayyım atanmasını protesto eden şüphelinin gözaltı işlemlerinde, polis ekiplerine bıçakla saldırdığını duyurdu. (DHA)

Balıkesir, tarihimiz boyunca Anadolu'nun en önemli kültürel, stratejik ve sosyal merkezlerinden biri olmuştur. Bu topraklar, vatanseverliğin,

bağımsızlığın ve direnişin simgesidir. Değerli arkadaşlar, biz bu ebedi yurdu, yedi düvele karşı savaşarak kurduk ve kurtardık. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü kim varsa; bizi Millet yapan bütün zenginliğimizle, birlik ve kardeşlik içerisindeyiz.

Anadolu'nun kapılarını açtığımız günden beri, bir ve beraberiz. Bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşaması, devletimizin teminatı altındadır. Türk'ün de Kürdün de hakkını, hukukunu; huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Belediyeler, yerel yönetimlerin temelidir;

ancak bu yetki, halka hizmet için vardır. Hiç kimse, halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyeler, hemşehrilerine hizmet için vardır.

Belediyecilik, her koşulda ve şartta hayatı kolaylaştırmak, şehrin gelişmesini sağlamak, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır.

Değerli arkadaşlar belediyelerin var olma sebebi; şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Batman Valiliği, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. (DHA)

Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir! Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir!

Buradan bir kez daha tekrarlıyorum, şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi: ''Kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla Tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.''

Değerli Basın Mensupları, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan

toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.