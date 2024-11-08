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Şanlıurfa'da polislere taşlı saldırıda bulunan 10 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve polislere taşlı saldırda bulunan 10 kişi tutuklandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:59 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 00:00
Şanlıurfa’da polislere taşlı saldırıda bulunan 10 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan, güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı (AA)Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı (AA)

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı (AA)Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı (AA)

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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