Şanlıurfa’da polislere taşlı saldırıda bulunan 10 kişi tutuklandı

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı (AA)



İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.