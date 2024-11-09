SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Batman'da polise bıçakla saldıran PKK sempatizanına operasyon köpeği müdahale etti

Batman'daki kayyum kararının ardından sokaklarada taşkınlık yapan PKK sempatizanları tek tek paketleniyor. Son olarak gözaltı işlemleri sırasında, polis ekiplerine bıçakla saldırdığını bir şüpheli operasyon köpeği tarafından yaralandı. Öte yandan Valilik gösteriler sırasında bir zincir markete girerek yağma yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 21:03 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 21:12
Batman’da polise bıçakla saldıran PKK sempatizanına operasyon köpeği müdahale etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Batman Valiliği tarafından, Batman Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmasını protesto eden şüphelinin gözaltı işlemleri sırasında, polis ekiplerine bıçakla saldırdığını ve operasyon köpeği tarafından yaralandığı duyuruldu.



Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, protestolarda polise taş attığı belirlenen ve hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olan şüphelinin gözaltı işlemleri sırasında polis ekiplerine bıçakla saldırmasının ardından, operasyon köpeğinin boynundan yaraladığı belirtildi.



Açıklamada, "Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası ilimizde gerçekleşen sokak olaylarında olayları organize eden ve katılım sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 07 Kasım 2024 günü M.E. isimli şahsın 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydının olduğu ve sokak olaylarına karıştığı tespit edilmiştir. Yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla ekiplerimizce ikametine gidilen M.E. isimli şahsın ikametinde görevli ekiplerimize kesici aletlerle 2 adet bıçakla saldırması sonucunda, görevli polis operasyon köpeği tarafından şahsın boynunda köpeğin pati tırnağı tarafından kesi oluşmuştur. Ekiplerimizce şahsa ilk müdahale yapılmış, gerekli sağlık kontrolü ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Tedavisi akabinde Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılan şahsın yapılan kontrollerinde 'Cezai ehliyeti vardır' raporu verilmiştir" denildi.


ZİNCİR MARKETİ YAĞMALAYAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Valilik açıklamasında ayrıca, gösteriler sırasında bir zincir markete girerek yağma yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı da duyuruldu. Açıklamada, "Batman'daki protesto eylemleri sırasında bir marketin camları kırılarak bazı şahısların markete girdiği görülmektedir. Markette yapılan incelemede; 6 kulaklık, 7 şarj aleti ve başlığı, çikolata çeşitleri, 3 telefon, 3 manyetik telefon tutucu ve 1 hoparlör çalındığı görülmüştür. Eylemi yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DEMi bozuk PKKlılar Batmanı karıştırma peşinde! Markete molotof atıp ağaçları söktülerDEMi bozuk PKKlılar Batmanı karıştırma peşinde! Markete molotof atıp ağaçları söktüler
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildirKayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi | Dara-2 kayıtları izletildi Arif Güran farklı kayıtlar olduğunu iddia etti
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor’a 3-1 yenildi
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi
Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada
Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerini çekecek iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani’nin bizi bırakma seslenişi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Sen nasıl bir annesin! Oğlunun adını kullanıp açtığı kanalda cinsel içerikli video satıyor
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri
SON DAKİKA