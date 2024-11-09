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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde tur attı. Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 19:59 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara’yı gezdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.



Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.



Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi

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