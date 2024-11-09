İmamoğlu'ndan algı operasyonu! "Biz geldik diye izne çıktılar" dedi Mehmet Öntürk'ten cevabını aldı: Beni kendinizle karıştırdınız!

"NE ROMA NE PARİS NE LONDRA NE DE DÜNYANIN FARKLI BİR YERİNDEYİM" Mehmet Öntürk , Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de sosyal medya hesabından bugün Atakaş Hatayspor'un Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaştığı Süper Lig maçını takip ettiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim. Hatayspor'umuzun maçını hemşehrilerimle izledim. Gecem gündüzümle Hatay'ımdayım." paylaşımında bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan da cevap geldi.

"Bölgeye ara sıra siyaset yapmak ve deprem turisti olarak gelen bir zat, bugün şahsıma yönelik yalan ve yanlış ifadelerde bulunmuştur." ifadesini kullanan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız asırların felaketinden bu yana, gece gündüz demeden sahada aktif çalışan bir idareci olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselemdir.' diyerek bizlere emanet ettiği kadim şehrimiz Hatay'ımıza büyük bir onur ve kararlılıkla hizmet etmekteyim. Aziz milletimiz, kimin hangi koşullarda kaçamak işler yaptığını ve sorumluluklarından kaçtığını çok iyi bilmektedir. Depremin ilk günlerinden itibaren bu güzel şehrin her karış toprağına emeğini katan biri olarak, yalan ve iftiralarla, halkımızı galeyana getirip provoke ederek siyasi çıkar elde etmeye çalışanların bu şehre hiçbir katkısı olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını hatırlatmak isterim. Bu arada depremin ilk günlerinde Hatay'da Koordinatör Valiliğim sırasında 112 Deprem Koordinasyon Merkezine bir deprem turisti olarak gelen bu zat ile görüşen Vali de bendim. Milletimizin bizden beklentisi nettir ve bu doğrultuda sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin aksine, bizler görevimizin başındayız. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemizden ve kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Herkes kendi işine baksın."