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İmamoğlu'ndan algı operasyonu! "Biz geldik diye izne çıktılar" dedi Mehmet Öntürk'ten cevabını aldı: Beni kendinizle karıştırdınız!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,İstanbullu selde karda çile çekerken tatilde, balıkçıda ya da Paris'te yakalanan Ekrem İmamoğlu bu kez Hatay'da ortaya çıktı. İmamoğlu Hatay’da Vali Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü "Biz buraya geldik diye izne çıktılar" sözleriyle hedef alarak algı operasyonuna soyundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İmamoğlu’nun iddialarını sosyal medyadan yanıtlayarak, "Beni kendinizle karıştırdınız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:11 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:45
İmamoğlu’ndan algı operasyonu! Biz geldik diye izne çıktılar dedi Mehmet Öntürk’ten cevabını aldı: Beni kendinizle karıştırdınız!

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İstanbul'u "algı" ile yönetmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da da algı operasyonuna soyundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Öntürk'e algı operasyonu (AA)Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Öntürk'e algı operasyonu (AA)

İstanbullu selde karda çile çekerken tatilde, balıkçıda ya da Paris'te yakalanan Ekrem İmamoğlu bu kez Hatay'da ortaya çıktı. Yaptığı konuşmada ise Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü hedef aldı.

Mehmet Öntürk'ten Ekrem İmamoğlu'na cevap (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Mehmet Öntürk'ten Ekrem İmamoğlu'na cevap (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Ekrem İmamoğlu'nun "Bugün biz buraya geldik diye izne çıktılar" sözlerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yanıtladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"NE ROMA NE PARİS NE LONDRA NE DE DÜNYANIN FARKLI BİR YERİNDEYİM"
Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de sosyal medya hesabından bugün Atakaş Hatayspor'un Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaştığı Süper Lig maçını takip ettiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim. Hatayspor'umuzun maçını hemşehrilerimle izledim. Gecem gündüzümle Hatay'ımdayım." paylaşımında bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Hatay Valisi Mustafa Masatlı açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan da cevap geldi.

"Bölgeye ara sıra siyaset yapmak ve deprem turisti olarak gelen bir zat, bugün şahsıma yönelik yalan ve yanlış ifadelerde bulunmuştur." ifadesini kullanan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız asırların felaketinden bu yana, gece gündüz demeden sahada aktif çalışan bir idareci olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselemdir.' diyerek bizlere emanet ettiği kadim şehrimiz Hatay'ımıza büyük bir onur ve kararlılıkla hizmet etmekteyim. Aziz milletimiz, kimin hangi koşullarda kaçamak işler yaptığını ve sorumluluklarından kaçtığını çok iyi bilmektedir. Depremin ilk günlerinden itibaren bu güzel şehrin her karış toprağına emeğini katan biri olarak, yalan ve iftiralarla, halkımızı galeyana getirip provoke ederek siyasi çıkar elde etmeye çalışanların bu şehre hiçbir katkısı olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını hatırlatmak isterim. Bu arada depremin ilk günlerinde Hatay'da Koordinatör Valiliğim sırasında 112 Deprem Koordinasyon Merkezine bir deprem turisti olarak gelen bu zat ile görüşen Vali de bendim. Milletimizin bizden beklentisi nettir ve bu doğrultuda sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin aksine, bizler görevimizin başındayız. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemizden ve kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Herkes kendi işine baksın."

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