Türkiye Afrika’da altın üretecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

Afrika'da altın üretimi için tarih verildi
"2025 YILINDA İLK ALTIN ÜRETİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Nijer, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.
"DENİZLERDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİF"
Karadeniz gazı 2020 yılında denizlerde yapılmış en büyük keşif. Oraya giden yola da değinmekte yarar var. 2016 yılından sonra aramacılıkta paradigma değişikliğine gittik. Karadeniz'de aramalarımız aslında var. 2005-2011-2014'te var. 2016'da stratejiyi değiştirelim dedik. Bu değişimin etki ve neticesini 2020 yılında Fatih Gemisi'nin TUNA 1 kuyusuna yaptığı sondajda aldık. 2021 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Filyos'a biz o gazı getirdik 170 km mesafeden. Gazı biz geçtiğimiz yıl Ağustos sonu itibariyle doğal gaz şebekelerimize verdik. 7 milyon metreküpe geldik. 2.8 milyon hanenin doğal gazı kendi gazımız olarak üretiliyor.
8 milyon metreküp gaz üretiyoruz, 20 milyon hanemiz var, 3 milyonu kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda. İlk fazda üretimimiz 9-10 milyon metreküpe çıkması gerekiyor. Yıllık 3,5 milyar metreküplük üretimi ifade eder. Singapur'dan gelen gemi ikinci faz ilave 10 milyon metreküplük getirecek. Şu anda deniz tabanındaki derinlikte kuyu başlarından gazı karaya taşıyoruz, karada işlemden geçiriyoruz. Gemiyle deniz tabanından deniz yüzeyine alıp karaya göndereceğiz ve direkt şebekeye bağlayacağız."