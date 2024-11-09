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Türkiye Afrika'da altın üretecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

Katıldığı bir canlı yayın programında önemli açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 11:29
Türkiye Afrika’da altın üretecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Somali 2012 yılında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaarslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaarslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)

"SOMALİ'DE BU FAALİYETLERİMİZE BAŞLAMIŞ OLDUK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihlerde ailesiyle birlikte oralara gitti. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız.

"ÇALIŞMALAR ÇOK DEĞERLİ"
Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk. Orada devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar çok değerli.

Nijer'de altın üretimi Nijer'de altın üretimi

"6-7 AY VERİ TOPLAMA SÜRECİ OLACAK"
Somali denizlerindeki aramamızın özünde petrol var. İlk etapta sismik yapıyoruz. Biz bu işi dünyadaki bütün uluslararası petrol arama şirketleri nasıl yapıyorsa aynı standartta yapıyoruz. Şimdiden şunu bulacağız, bunu bulacağız demiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Oruç Reis çok gelişmiş, aldığı veriyi gemide işleme yapabilecek bir gemi. 6-7 ay veri toplama süreci olacak, bunlar değerlendirilip sondaj aşamasına geçilmesini ümit ediyoruz. Oruç Reis gemisine 2 tane fırkateyn eşlik ediyor.

PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK 110 BİN VARİLİ AŞTI!
Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz. Daha büyük miktarda üretimi Şahdeniz projesiyle yapıyoruz. Kuzey Afrika'dan başlayarak Afrika'nın tümünde bu anlamda da oranın kalkınması petrol üretiminin eski günlerine dönmesi için somut sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bununla ilgili gelişmeleri paylaşırız.

Afrika'da altın üretimi için tarih verildiAfrika'da altın üretimi için tarih verildi

"2025 YILINDA İLK ALTIN ÜRETİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Nijer, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

"DENİZLERDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİF"
Karadeniz gazı 2020 yılında denizlerde yapılmış en büyük keşif. Oraya giden yola da değinmekte yarar var. 2016 yılından sonra aramacılıkta paradigma değişikliğine gittik. Karadeniz'de aramalarımız aslında var. 2005-2011-2014'te var. 2016'da stratejiyi değiştirelim dedik. Bu değişimin etki ve neticesini 2020 yılında Fatih Gemisi'nin TUNA 1 kuyusuna yaptığı sondajda aldık. 2021 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Filyos'a biz o gazı getirdik 170 km mesafeden. Gazı biz geçtiğimiz yıl Ağustos sonu itibariyle doğal gaz şebekelerimize verdik. 7 milyon metreküpe geldik. 2.8 milyon hanenin doğal gazı kendi gazımız olarak üretiliyor.

8 milyon metreküp gaz üretiyoruz, 20 milyon hanemiz var, 3 milyonu kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda. İlk fazda üretimimiz 9-10 milyon metreküpe çıkması gerekiyor. Yıllık 3,5 milyar metreküplük üretimi ifade eder. Singapur'dan gelen gemi ikinci faz ilave 10 milyon metreküplük getirecek. Şu anda deniz tabanındaki derinlikte kuyu başlarından gazı karaya taşıyoruz, karada işlemden geçiriyoruz. Gemiyle deniz tabanından deniz yüzeyine alıp karaya göndereceğiz ve direkt şebekeye bağlayacağız."

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