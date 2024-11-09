Türkiye Afrika’da altın üretecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

"Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Somali 2012 yılında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaarslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)

"SOMALİ'DE BU FAALİYETLERİMİZE BAŞLAMIŞ OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihlerde ailesiyle birlikte oralara gitti. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız.

"ÇALIŞMALAR ÇOK DEĞERLİ"

Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk. Orada devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar çok değerli.