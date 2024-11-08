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Salim Güran'ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... "Nevzat erkek gibi söyle"

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada tutuklu sanıklarlardan amca Salim Güran'ın ifadesi alındı. Nevzat'la 2 aydır konuşmadığını savunan Güran telefonuna indirip sildiği programlarla ilgili de çelişkili ifadeler kullandı. Yengesi Yüksel Güran ile ilişkisi olmadığını savunan Salim Güran, "Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle!" dedi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:36 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:19
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Salim Güran mahkemede neler söyledi?

Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, adliyeye getirildi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, adliyeye getirildi.

TUTUKLU SANIKLAR HAZIR BULUNDU
Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Narin Güran cinayetinin baş şüphelileri! (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Narin Güran cinayetinin baş şüphelileri! (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alındı. Mahkemede önce Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran ifade verdi.

SALİM GÜRAN'IN SAVUNMASI
Son olarak davanın 1 numaralı sanığı Salim Güran'ın ifadesi alındı.

Salim GüranSalim Güran

Mahkeme başkanı, sanık Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Sanık Salim Güran savunmasında, Narin Güran'ın kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 10.00-11.00 gibi eve geldiğini ve çocuklarına elbise almak için merkez Bağlar ilçesine gittiklerini belirterek, alışveriş yaptıktan sonra dönüşte akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını söyledi.

Eve saat 14.50 gibi döndüğünü, yemek yedikten sonra bir süre dinlendiğini, ardından arabayla sondaj yerine gittiğini kaydeden Güran, şunları aktardı:

"Oradayken elektrikçiler geldi. 'Mehmet Şerif Güran amcamın oğlunun trafosunda arıza vardır onun için geldik. Bizimle oraya gel.' dediler. Beraber gittik, trafonun yanına araba gitmiyor. Pamuğun içinden yürüdük, kontrol ediyorum, pamuk kurtlanmıştı. Amcamın oğlunu aradım, 'Pamuk güzel ama kurtlanmış ilaçla.' dedim. Telefonlaştık, sinek ilacı al gibi konuşmalar oldu. 18.00 gibi eve geldim. Daha sonra amcamın evine gittim. Sokağın yanında geçerken Nevzat ağaçların yanındaydı, ona selam dahi vermedim. 3 aydır bu adamla ne oturdum ne kahveye gittim."

Mahkeme başkanının "Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendiğini" sorması üzerine sanık, saat 18.30 ile 19.00 arasında Narin'in kaybolduğunu öğrendiğini, mısır tarlasının etrafında turladığını, Mehmet Selim Atasoy'u aradığını, onun da yanına geldiğini savundu.

Sanık Güran, "Yine sondajın yanına geldik. Gizem kızım beni aradı, 'Baba Narin kaybolmuş.' dedi. 'Kızım nasıl kaybolmuş? Oralara bakın geliyorum.' dedim. Feneri de alıp evin yanına geldik. Aracı oraya park ettim, baktım ki köy halkı hepsi orada. Baktım iş ciddi. Başçavuşu aradım, 'Komutanım böyle bir durum var, kardeşimin kızı kayıptır.' dedim." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP MESAJLARI VE ARAMA KAYITLARINI NEDEN SİLDİ
Mahkeme başkanının, "Telefonun ses kaydını kaydeden programı neden indirdin?" sorusunu Güran, "Toplantılara gidiyorum, adresleri unutuyorum. Bende unutkanlık var." diye yanıtladı.

"Peki, programı neden sildin?" sorusu üzerine sanık, programı silmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, "Narin'in kaybolduğu günün gecesinde bu program devre dışı bırakılmış, programı devre dışı bırakmışsın, bu çok şüpheli bir hareket." sözleri üzerine Güran, "Ben o programdan anlamıyorum. Bana kuran kişinin ismini size vereyim. Programı silmemişim, telefonumu benden aldılar." dedi.

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"Bu sistemin devre dışı kalıp kalmadığını bilmiyor musun?" sorusunun ardından Güran, programdan anlamadığını, Ş.K'nin programı kendisi için indirdiğini iddia etti.

ESCORT SAVUNMASI

Mahkeme başkanının, "Telefonundan WhatsApp mesajlarını neden sildin?" diye sorması üzerine Güran, "Hayat kadınları ile görüşmüştüm, o yüzden silmiştim." diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Hayat kadınları ile mesajlaşmalarını silmemişsin. Asıl silmen gerekenleri silmemişsin, silmemen gereken görüşmeleri silmişsin." dedi.

"Sizce Narin'i kim öldürdü?" sorusuna Güran, Narin'i kimin öldürdüğünü görmediğini ileri sürdü.

ÜFÜRÜKÇÜ SÖZLERİ
Mahkeme başkanının, "Üvey annenizden bile şüphelenmişsiniz." sözleri üzerine Güran, şunları kaydetti:

"Üfürükçü getirdiler, 'Nevzat'ın evinin etrafında bu, burada bir yerlerdedir.' dediler. Nevzat'ın eşinin ağabeyine 'Ben böyle şeylere inanmıyorum, sen uğraş.' dedim. Üvey annemin etrafında götürüp getiriyorlardı."

"Üvey annenden şüphelenmişsin ama Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna Güran, "Nevzat'tan şüphelenmedim." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Yakınlarınıza Narin'i 17.40'da gördüğünüzü söylediniz mi?" sorusunu sanık, "Hayır demedim." diye yanıtladı.

Sanık Salim Güran, "Arif Güran'ın evine girdiniz mi?" sorusunu, "Yok", "Nevzat'ı gördünüz mü?" sorusunu, "18.40'da Nevzat'ı gördüm selam bile vermedim. Arif'in evine hiç gitmedim. Olay günü evdeydim, 15.50'de tarlaya gittim.", "Olay günü Nevzat ile WhatsApp üzerinden telefon görüşmeleriniz var?" sorusuna da "Bilmiyorum." karşılığını verdi.

Yüksel Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Yüksel Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

YENGESİ SORULDU
Mahkeme başkanının, "Yüksel Güran ile bir ilişkiniz var mı?" sorusu üzerine sanık, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu şerefsizliği ağabeyime getirmem. Ben bu kadar alçak mıyım, kardeşimin namusuna laf getireyim. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Üç günlük dünya için yapma. Hepsi yalan. 8 yaşındaki Narin'i, bir meleği neden öldüreyim? Yalan atıyor, Allah belasını versin, yok öyle bir şey."

"WhatsApp mesajlarını ve arama kayıtlarını neden sildiği" yönündeki soruya Güran, Arif'in Güran'ın ahırında kalaşnikof mermisi ele geçirildiğini, bu nedenle sildiğini savundu.

Mahkeme başkanının, "Herkes Narin'i arıyor, sen ise fırsatını bulduğun kısacık vakitte 22.47'de dereye gidiyorsun." sözlerinin ardından Güran, "Kesinlikle gitmemişim. İlk akşam her yeri arıyorduk. Ben oraya asla gitmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor, neden bu iddiayı diğerlerine yapmıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı neden iftira atsın sana." ifadeleri üzerine sanık, "2-3 mısır tarlam var, bir parça tarlam da derenin kenarındadır. Tarlaya gitmiş olabilirim." diye konuştu.

"Narin'in ağzında köpük vardı, o köpük senin eline bulaşıp sen de arabaya binerken arabaya bulaşmış olabilir mi?" sorusunu Güran, şöyle yanıtladı:

"Böyle bir şey yok kesinlikle. Petrolden 200 lira yakıt aldım. Eşim önde, çocuklarımın hepsi arkada. Arabadan inmedim. Biri Narin'in cesedi battaniyeye sarılı demiş. Neler söylediler neler ama hepsi asılsız çıktı."

Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"Nevzat Bahtiyar ile 15.08'deki görüşmenizin içeriği nedir?" sorusu üzerine Güran, "Nevzat 15.08'de beni aradı, su gelmediğini söyledi. Bir tek o söyledi. Onun dışında kimse beni aramadı." ifadelerini kullandı.

Savcının, "Narin'in öldürüldüğü yerden sinyal veriyorsun. Nevzat Bahtiyar'ın bir taş koyduğu yere 2 taş ve çalı çırpıyı sen mi koydun?" sorusunu Güran, "O dere kilometrelerce uzundur. 8 defa aranan yerde ceset bulunmadı, ben mi gidip bulacağım? Kesinlikle gitmedim." şeklinde yanıtladı.

Savcının "Araçtan çıkan DNA ile Narin'in kıyafetinden elde edilen DNA aynı, buna ilişkin neler diyeceksin?" sorusuna sanık, "O gün Narin o arabaya binmedi. O Akşam Narin arabaya binmedi çünkü araba bendeydi." dedi.

Narin Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Narin Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"BEN BAZA VE HTS'YE İNANMIYORUM"
Diyarbakır Barosu avukatı Aydın Özdemir'in, "Nevzat sizi hiç aradı mı?" sorusu üzerine sanık Güran, savunmasına şöyle devam etti:

"Hayır beni hiç aramadı. Diğer gün Nevzat da aramalara katıldı. Onunla hiç konuşmadım. Gündüz aramalara katıldı, evlerin içine giriyordu."

Avukat Özdemir'in, "Kadınlarla konuşurken çekinmiyor musun? Eşiniz telefonunuzu kurcalamaz mı?" sorusunu Güran, "Evde konuşmuyorum, telefonuma şifre koymuştum." diye yanıtladı.

Avukat Nahit Eren'in HTS kayıtlarında Eğertutmaz Deresi ile Arif Güran'ın evinde telefonunun sinyal verdiğini belirtmesi üzerine sanık, şunları söyledi:

"Ben baza ve HTS'ye inanmıyorum. Arif'in evine gitmedim, Eğertutmaz Deresi'ne gitmedim ama siz 'gittin' diyorsunuz."

Duruşma, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın dinlenilmesiyle devam edildi.

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