Eve saat 14.50 gibi döndüğünü, yemek yedikten sonra bir süre dinlendiğini, ardından arabayla sondaj yerine gittiğini kaydeden Güran, şunları aktardı:

Sanık Salim Güran savunmasında, Narin Güran 'ın kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 10.00-11.00 gibi eve geldiğini ve çocuklarına elbise almak için merkez Bağlar ilçesine gittiklerini belirterek, alışveriş yaptıktan sonra dönüşte akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını söyledi.

Sanık Güran, "Yine sondajın yanına geldik. Gizem kızım beni aradı, 'Baba Narin kaybolmuş.' dedi. 'Kızım nasıl kaybolmuş? Oralara bakın geliyorum.' dedim. Feneri de alıp evin yanına geldik. Aracı oraya park ettim, baktım ki köy halkı hepsi orada. Baktım iş ciddi. Başçavuşu aradım, 'Komutanım böyle bir durum var, kardeşimin kızı kayıptır.' dedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının "Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendiğini" sorması üzerine sanık, saat 18.30 ile 19.00 arasında Narin'in kaybolduğunu öğrendiğini, mısır tarlasının etrafında turladığını, Mehmet Selim Atasoy'u aradığını, onun da yanına geldiğini savundu.

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Mahkeme başkanının, "Narin'in kaybolduğu günün gecesinde bu program devre dışı bırakılmış, programı devre dışı bırakmışsın, bu çok şüpheli bir hareket." sözleri üzerine Güran, "Ben o programdan anlamıyorum. Bana kuran kişinin ismini size vereyim. Programı silmemişim, telefonumu benden aldılar." dedi.

WHATSAPP MESAJLARI VE ARAMA KAYITLARINI NEDEN SİLDİ Mahkeme başkanının, "Telefonun ses kaydını kaydeden programı neden indirdin?" sorusunu Güran, "Toplantılara gidiyorum, adresleri unutuyorum. Bende unutkanlık var." diye yanıtladı.

"Bu sistemin devre dışı kalıp kalmadığını bilmiyor musun?" sorusunun ardından Güran, programdan anlamadığını, Ş.K'nin programı kendisi için indirdiğini iddia etti.

ESCORT SAVUNMASI

Mahkeme başkanının, "Telefonundan WhatsApp mesajlarını neden sildin?" diye sorması üzerine Güran, "Hayat kadınları ile görüşmüştüm, o yüzden silmiştim." diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Hayat kadınları ile mesajlaşmalarını silmemişsin. Asıl silmen gerekenleri silmemişsin, silmemen gereken görüşmeleri silmişsin." dedi.

"Sizce Narin'i kim öldürdü?" sorusuna Güran, Narin'i kimin öldürdüğünü görmediğini ileri sürdü.

ÜFÜRÜKÇÜ SÖZLERİ

Mahkeme başkanının, "Üvey annenizden bile şüphelenmişsiniz." sözleri üzerine Güran, şunları kaydetti:

"Üfürükçü getirdiler, 'Nevzat'ın evinin etrafında bu, burada bir yerlerdedir.' dediler. Nevzat'ın eşinin ağabeyine 'Ben böyle şeylere inanmıyorum, sen uğraş.' dedim. Üvey annemin etrafında götürüp getiriyorlardı."

"Üvey annenden şüphelenmişsin ama Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna Güran, "Nevzat'tan şüphelenmedim." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Yakınlarınıza Narin'i 17.40'da gördüğünüzü söylediniz mi?" sorusunu sanık, "Hayır demedim." diye yanıtladı.

Sanık Salim Güran, "Arif Güran'ın evine girdiniz mi?" sorusunu, "Yok", "Nevzat'ı gördünüz mü?" sorusunu, "18.40'da Nevzat'ı gördüm selam bile vermedim. Arif'in evine hiç gitmedim. Olay günü evdeydim, 15.50'de tarlaya gittim.", "Olay günü Nevzat ile WhatsApp üzerinden telefon görüşmeleriniz var?" sorusuna da "Bilmiyorum." karşılığını verdi.

Yüksel Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

YENGESİ SORULDU

Mahkeme başkanının, "Yüksel Güran ile bir ilişkiniz var mı?" sorusu üzerine sanık, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu şerefsizliği ağabeyime getirmem. Ben bu kadar alçak mıyım, kardeşimin namusuna laf getireyim. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Üç günlük dünya için yapma. Hepsi yalan. 8 yaşındaki Narin'i, bir meleği neden öldüreyim? Yalan atıyor, Allah belasını versin, yok öyle bir şey."

"WhatsApp mesajlarını ve arama kayıtlarını neden sildiği" yönündeki soruya Güran, Arif'in Güran'ın ahırında kalaşnikof mermisi ele geçirildiğini, bu nedenle sildiğini savundu.