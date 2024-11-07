SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Emine Erdoğan, Budapeşte'de kitap tanıtımına katıldı! "Türkiye ve Macaristan dostluğunu pekiştireceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Programda anı defterini imzalayan Erdoğan, "Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkan bu kıymetli eserin, bir asrı geride bırakan Türkiye ve Macaristan dostluğunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:57 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:57
Emine Erdoğan, Budapeşte’de kitap tanıtımına katıldı! Türkiye ve Macaristan dostluğunu pekiştireceğine inanıyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Anı defterini imzalayan Emine Erdoğan, "Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkan bu kıymetli eserin, bir asrı geride bırakan Türkiye ve Macaristan dostluğunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (AA)

Emine Erdoğan'ı, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Gül Baba Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Suat Karakuş ile "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz karşıladı.

TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret eden Erdoğan, projenin sorumlusu mimar Yılmaz'ın kaleme aldığı ve TİKA'nın yayımladığı kitabın tanıtım programına katıldı. Programda yazar Yılmaz, Erdoğan'a "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabını takdim etti.

Emine Erdoğan (AA)Emine Erdoğan (AA)

"TÜRKİYE VE MACARİSTAN DOSTLUĞU DAHA DA PEKİŞTİRECEK"

Emine Erdoğan, katılımcılarla ve basın mensuplarıyla fotoğraf çektirmesinin ardından Gül Baba Türbesi'nin anı defterine şunları yazdı:

"Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılında, Anadolu'dan gelerek bu topraklarda ebedi istirahatgaha çekilen Gül Baba mirası etrafında buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Altı yıl önce bu manevi mirasın sonraki nesillere ulaşması için TİKA'nın Gül Baba Türbesi'nde yaptığı restorasyon çalışmaları ve kültür merkezinin, bugün yeni bir kitapla taçlanması oldukça heyecan verici.

Emine Erdoğan (AA)Emine Erdoğan (AA)

'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' adıyla, Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkan bu kıymetli eserin, bir asrı geride bırakan Türkiye ve Macaristan dostluğunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Dünyadaki kültürel birikimin, birbirimizin anlam dünyasına kattığımız değerlerle artarak çoğalması, her birimizin insanlık ailesinin birer üyesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yüzyıllar önce bir Bektaşi Dervişi'nin Gül ismiyle çıktığı yolun, bugün iki ülke arasında ismine yakışır bir dostluk hatırasına dönüşmesi oldukça anlamlı. Dost ülke Macaristan'da, gönüllerimize ülfet yağdıran bu değerli buluşmayı ömür boyu kalbimde taşıyacağım."

Emine Erdoğan, Türk gazeteciler ile Budapeşte'de bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan, Türk gazeteciler ile Budapeşte'de bir araya geldi (AA)

GAZETECİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye gelen Türk gazetecilerle kısa sohbet gerçekleştirdi.

"ASIRLIK DOSTLUĞU SÖZLERE DÖKMENİN HEYECANINI PAYLAŞTIK"

Emine Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın yüzüncü yılında, Anadolu'dan gelerek Macaristan'da ebedi istirahatgaha çekilen Gül Baba'nın mirası etrafında buluştuklarını ifade etti. Her adımında tarih ve maneviyat solunan mekanda Türkiye-Macaristan dostluğunun, yüzyılları aşan kardeşliğin izlerini görmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"2018'de TİKA'nın destekleriyle yeniden hayat bulan bu türbe, Osmanlıdan bugüne uzanan ortak değerlerimizin bir hatırası, saygıyla, sevgiyle paylaşılan bir emanet. Mehmet Emin Yılmaz'ın kaleme aldığı 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' kitabı ile bu hikayeye bir parça daha eklemenin, asırlık dostluğu sözlere dökmenin heyecanını paylaştık. Dilerim, bu anlamlı eser geleceğe de ışık tutarak, Türkiye ve Macaristan arasında nice gönül köprülerinin kurulmasına vesile olur."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort savunması... Nevzat’la 2 aydır konuşmuyordum
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
Galatasaray’ın Tottenham maçı ilk 11’i belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Türkiye AB’ye dahil olmalı mesajı! Avrupa’ya FETÖ ve PKK uyarısı... Filistin’i tanıyın çağrısı
Dünyayı sallayacak transfer hamlesinde Victor Osimhen detayı!
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu
Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…
ABD askerleri Suriye’den çekilecek mi? Robert F. Kennedy Jr.’dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın
250 bin Sosyal Konut Projesi’nin ihaleleri bugün başladı! Murat Kurum açıkladı
Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?
İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan’a Sakine Cansız ve Seyit Rıza soruşturması
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Trump’ın kabinesinde kimler olacak? O isim dikkat çekti: Saraydaki babaanne
PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti
SON DAKİKA