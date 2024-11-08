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Ajet'ten indirimli uçak bileti kampanyası

Türkiye’nin en genç hava yolu AJET, en yeni havalimanı Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ucuz bilet kampanyası başlattı. Uçuşlar tek yön 499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:12
Ajet’ten indirimli uçak bileti kampanyası

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Türkiye'nin erişilebilir fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan hava yolu AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlarda biletler tek yön 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı varışlı biletler de yine kampanya kapsamında, 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ HAVA YOLUNDAN EN YENİ HAVALİMANINA İNDİRİMLİ BİLET

8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan toplam 20 bin indirimli bilet, 20 Kasım-15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil sadece 499 TL'den satışa sunulan 'basic' biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasından alınabilecek.

Biletleme Tarihleri: 8 –10 Kasım 2024

Uçuş Tarihleri: 20 Kasım 2024 –15 Ocak 2025

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