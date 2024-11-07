Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'den yurda döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Başkan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.