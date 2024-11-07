SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda döndü. Başkan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:13 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Başkan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA