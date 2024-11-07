BM’de Türkiye’nin öncülüğünde 52 Ülkeden İsrail’e silah sevkiyatına son verilsin çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve katil İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen ortak mektup girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu girişim, Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki uluslararası hukukun açık ihlallerinden duyduğumuz endişeyi yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

52 ÜLKE VE 2 ULUSLARARASI ÖRGÜTÜN TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Yıldız'ın BM'de düzenlediği basın toplantısına, ortak mektuba destek olan 52 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcileri de katıldı.



Tüm destekçiler adına konuşan Yıldız, "Bu girişim, Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki uluslararası hukukun açık ihlallerinden duyduğumuz endişeyi yansıtmaktadır." dedi.



Sivillerin korunması, uluslararası hukuka yönelik ilave ihlallerin gerçekleşmesi, yasa dışı işgal ve saldırılara karşı ortak tutum içinde olduklarını kaydeden Yıldız, "Ortak mektubumuzda, İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın tedarikini veya sevkiyatını durdurmaya dönük tedbir alınmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

ARTAN SİVİL CAN KAYIPLAR KABUL EDİLEMEZ

Büyükelçi Ahmet Yıldız, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında artan sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu korkunç acıyı sonlandırmak ve bölgesel istikrarsızlığın daha da büyümesini engellemek için acilen adım atılması gerektiğini belirtti. Yıldız, tüm ülkelere uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'nden barışı koruma ve muhafaza etme görevini yerine getirmesini talep etti. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkes ve kalıcı, adil bir barış için atılacak adımların hem yasal hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

BM'nin de bu süreçte ciddi eleştirilere maruz kaldığına işaret eden Yıldız, "BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri, ateşkes sağlamak ve BM'yi kurtarmak için daha yaratıcı ve proaktif yollar bulabilir." diye konuştu.

"SOMUT VE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ortak mektuba destek veren tüm ülkelere teşekkürlerini iletti. Mansur, katil İsrail'in yasa dışı işgalinin sonlandırılması için ülkelerin, işgalin uzatılmasına ve genişlemesine olanak tanıyacak araçlar sağlamaması gerektiğini vurguladı. Bu girişimin, BM Genel Kurulu'nda pek çok ülkenin talep ettiği adımları yerine getirmek için somut ve önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, Mansur, üye ülkelerin ulusal kapasiteleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.