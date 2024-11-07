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Van'da gösteri ve eylemler 3 gün boyunca yasaklandı

Van'da, 8-10 Kasım tarihlerinde üç gün süresince her türlü gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, protesto ve benzeri etkinlikler yasaklandı. Valilik, güvenlik, terörle mücadele ve şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda, kanuna aykırı eylemlerin önlenmesi için çevre illerden geçişlere de kısıtlama getirildi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:30 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:30
Van’da gösteri ve eylemler 3 gün boyunca yasaklandı

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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça ihlal edebilecek eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda, 8-10 Kasım tarihleri arasında Van ili sınırlarında 3 gün süreyle bazı faaliyetler yasaklandı.

HER TÜRLÜ GÖSTERİ VE EYLEM YASAKLANDI

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ile şiddet olaylarının engellenmesi amaçlandığı ifade edildi. Bu çerçevede, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü istisnalar dışında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre yapılacak gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları, kapalı alan toplantıları, basın açıklamaları, oturma eylemleri, anket düzenlemeleri, çadır ve stant kurma, imza kampanyaları, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımı ile her türlü protesto eylemi yasaklandı.

Ayrıca, açıklamada, belirtilen tarihlerde ilçelerden, çevre illerden veya il sınırlarını kullanarak Van'a gelmesi beklenen şahıs ve grupların, kanuna aykırı etkinliklere katılmalarının engellenmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde 8-10 Kasım tarihleri arasında 3 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

"Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılması muhtemel şahıs ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlarına, bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

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