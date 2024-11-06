CHP'li Gamze Taşçıer'den polise provokatif sözler: "Milletvekiliyim bana dokunamazsınız"

Terör örgütünün siyasi uzantıları ile sokağa inen CHP'li Taşçıer'in sözlerine sosyal medyada büyük tepki geldi. Vatandaşlar, "Sen bu milletin vekili falan olamazsın, yazık" ve "Topraklarımda PKK'lı milletvekili istemiyorum" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, CHP ve terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin provokatif eylemleri devam ediyor.

CHP VE DEM PARTİ SOKAKLARA İNDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının hemen ardından, CHP ve DEM Parti, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak bir miting düzenlemek için çağrı yaptı. Bu gelişmeyle birlikte, "Kent Uzlaşısı" adı altındaki ittifakın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. CHP'li milletvekili Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediyesi önünde güvenlik güçleriyle tartıştı. CHP'li vekil Gamze Taşçıer, polisin görev kalkanını ittirerek yumrukladı.

"BEN VEKİLİM BANA DOKUNAMAZSINIZ"

Esenyurt Belediyesi binasına girmeleri engellenen CHP heyeti, polis barikatını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bu sırada CHP'li milletvekili Gamze Taşçıer, güvenlik güçlerine "Ben vekilim, bana dokunamazsınız" şeklinde tepki gösterdi. Taşçıer'in bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Taşçıer'in tavrını eleştirerek, "Sen bu milletin vekili falan olamazsın, yazık" yorumunu yaptı. Taşçıer'in skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

"TIPKI DEM'LİLER GİBİ..."

Esenyurt Belediyesine girmeye çalışan CHP'li Gamze Taşçıer polislere bağırarak."Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın. Aç burayı" Tıpkı DEM'liler gibi... Vekil isen önce devletin yasalarına uymayı öğren..

"TERÖR VE YANDAŞLARINA DESTEK VEREN VEKİLLER MİDE BULANDIRIYOR"

"Terör ve yandaşlarına destek veren vekiller mide bulandırıyor! Devlet kurumlarının milleti gözeterek almış olduğu kararlara karşılık teröre destek amacı ile itiraz eden ve kendini siper etmeye kalkan ne kadar vekil var ise dokunulmazlığı kaldırılıp gerekli hukuki işlemler yapılmalı artık.".

"Dokunulmazlık zırhı kaldırılmalı"